LiveBarn fait son entrée au Centre Bombardier

La Ville de La Pocatière et les Services récréatifs, culturels et communautaires (SRCC) sont ravis d’accueillir l’entreprise LiveBarn au Centre Bombardier. Installé sur des milliers de surfaces de jeu en Amérique du Nord, ce service permet la diffusion d’événements sportifs amateurs et jeunesse, en direct et à la demande.

Créé pour les entraîneurs, les joueurs et les parents, cette technologie permet concrètement de suivre automatiquement le déroulement du jeu, comme une émission télévisée traditionnelle, et accepte le stockage vidéo HD live jusqu’à un maximum de 30 heures.

Ce service vous permet également de regarder les athlètes et les équipes sportives depuis son téléphone, ordinateur, tablette ou téléviseur, à la maison, chez les voisins ou en vacances.

Inscrivez-vous au livebarn.com et économisez 10 % grâce au code promo : bomb-live. N’hésitez pas à communiquer avec Pascale Pelletier Ouellet, adjointe aux SRCC, au 418 856-2222, poste 2018, ou au pascale.pelletier@lapocatiere.ca pour toutes questions sur ce nouveau service.

Source : Ville de La Pocatière