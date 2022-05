Le comité d’exposition de La Pocatière vous invite au vernissage de l’exposition « Baume au cœur, dialogue sur la pandémie » par Causette Fortin et Nathalie Voisine. Il est prévu pour le mercredi le 25 mai 2022 de 17 h à 19 h à la Mosaïque Bibliothèque.

Parce que les temps sont durs et que la charge mentale qui pèse sur nous ces dernières années est intense, Causette Fortin et Nathalie Voisine nous offrent une exposition apaisante et rassembleuse. Vivant dans la région, elles se sont unies par leur art afin de briser l’isolement et venir à la rencontre du public. Leurs tableaux et sculptures nous présentent le fruit de leurs réflexions à travers la tempête pandémique, où des personnages nous racontent leur vécu.

Prenez note que l’exposition se terminera le 20 juillet 2022. Les nouvelles heures d’ouverture de la bibliothèque sont les suivantes : les mardis et mercredis de 13 h à 16 h 30, les jeudis de 16 h à 20 h et les samedis de 10 h à midi.