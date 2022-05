L’école de danse Chantal Caron en action et à l’honneur

Après deux années difficiles en raison de la pandémie, l’École de danse Chantal Caron se réjouit d’avoir tenu le coup.

Malgré de longues périodes d’arrêts provoquant de nombreux décrochages chez les jeunes adeptes de la danse et malgré un taux d’absences élevé lors des cours en raison du respect des règles sanitaires, l’École a réussi à maintenir ses activités et à assurer une relance dynamique qui permet aux jeunes de prendre part à des compétitions d’envergure.

À cet effet, plusieurs élèves de l’école ont participé lors du week-end du 29 avril au 1er mai dernier à une première compétition tenue au Manoir Richelieu de Charlevoix. Ce fut une occasion d’offrir un beau moment aux élèves de l’école et leur permettre de briller sur scène devant un public important.

Le groupe de développement-1 est reparti avec une troisième place dans la catégorie contemporain 10-12 ans. Le groupe de développement-4, le plus expérimenté de l’école de danse, a aussi décroché la troisième position dans sa catégorie. Finalement, le groupe de développement-2 a livré une performance haute en émotions grâce à leur interprétation de la chorégraphie intitulée « Let It Be » et a remporté la première place ainsi qu’une invitation pour la Coupe du monde qui aura lieu en juillet prochain à Charlevoix.

Il faut mentionner que le niveau de compétition était très élevé, car les élèves ont été confrontées à des troupes de danse issues de programmes sports-études, il s’agit donc d’une grande réussite pour nos représentantes qui ont bénéficié de beaucoup moins d’heures d’entrainement que leurs compétitrices au cours des derniers mois. À noter que les trois chorégraphies étaient des créations originales de Éléonar Caron St -Pierre, directrice et enseignante de l’École de danse Chantal Caron.

Une deuxième compétition est prévue à la fin mai à Lévis ainsi que des présentations de fin d’année pour les 75 élèves de l’école de danse.

Source : École de danse Chantal Caron