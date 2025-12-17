Beau cadeau pour la Fondation André-Côté

La cathédrale de Sainte-Anne-de-la-Pocatière a accueilli récemment la 11ᵉ édition du Marché de Noël de La Pocatière, sous le thème : Un Noël au cœur du terroir. L’événement, organisé par le Conseil 5425 – Sainte-Anne des Chevaliers de Colomb, a connu un succès notable, attirant plus de 1500 visiteurs, et réunissant 70 exposants issus du monde de l’artisanat et de l’agroalimentaire régional.

Cette édition a permis aux Chevaliers de Colomb de remettre un montant de 3500 $ à la Fondation André-Côté, contribuant ainsi directement à la mission de cet organisme dans notre communauté. « Nous sommes très fiers de l’engouement du public envers l’incontournable Marché de Noël de La Pocatière, de même que de la participation des exposants présentant, année après année, des produits d’une qualité remarquable. Grâce à l’engagement de tous, nous avons pu remettre un montant significatif à la Fondation André-Côté », affirme Stéphane Michaud, Grand Chevalier du Conseil 5425 – Sainte-Anne.

Cette affluence a également été soutenue par la tenue simultanée des portes ouvertes de l’Institut de technologie agroalimentaire du Québec et du Cégep de La Pocatière, ce qui a contribué à un achalandage important dans le secteur. Les Chevaliers de Colomb souhaitent exprimer leur gratitude envers les nombreux partenaires ayant rendu cet événement possible.