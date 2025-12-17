La MRC de L’Islet dévoile son guide sur les fenêtres en bois

La MRC de L’Islet annonce le lancement de son Guide sur la restauration de fenêtres en bois, un ouvrage qui vise à accompagner les citoyens dans la préservation de leur patrimoine bâti. Ce nouvel outil, conçu pour être à la fois accessible, illustré et pratique, a été rendu possible grâce à l’Entente de développement culturel établie entre le gouvernement du Québec et la MRC de L’Islet.

Ce projet s’inscrit dans la volonté de la MRC de valoriser l’entretien des bâtiments anciens en misant sur le transfert de savoir-faire, et sur la sensibilisation du public à l’importance de conserver le patrimoine architectural.

Le guide propose une démarche claire et détaillée afin de permettre à toute personne qui souhaite restaurer elle-même les fenêtres anciennes de sa propriété de le faire, étape par étape, tout en valorisant les matériaux d’origine et en prolongeant leur durée de vie. Il met de l’avant une méthode durable, économique et respectueuse de l’architecture traditionnelle, tout en favorisant l’autonomie des propriétaires.

Apprendre à faire soi-même

Le Guide sur la restauration des fenêtres en bois a été lancé en primeur lors d’un atelier pratique qui s’est tenu au Hub créatif de Saint-Jean-Port-Joli au printemps dernier. Les participants y ont exploré concrètement les gestes de restauration, sous la supervision d’Éloi Gagnon, fondateur de Menuiserie Authentique et menuisier d’expérience. L’engouement généré par cet atelier confirme l’intérêt croissant de la population pour des solutions concrètes, locales et respectueuses de l’environnement.

Il est possible d’obtenir une copie du guide aux bureaux de la MRC de L’Islet au 34, rue Fortin à Saint-Jean-Port-Joli. Vous pouvez également le consulter en ligne dans la section Patrimoine du site web de la MRC. Pour toute question, contactez Virginie Laberge-Ratelle, agente de développement en patrimoine immobilier, à v.laberge-ratelle@mrclislet.com.

Source : MRC de L’Islet