Beaucoup d’amour pour le terrain de golf de Saint-Pacôme

Les bénévoles du Club de golf Saint-Pacôme ont pratiquement terminé la mise à niveau de l’ensemble du parcours, comme envisagé il y a plus d’un an. L’ensemble du projet est estimé à environ 130 000 $.

Ce projet d’amélioration des infrastructures de jeu était souhaité depuis longtemps par les bénévoles du Club. La création d’un comité de projets a permis d’orchestrer le tout à partir de l’automne 2020.

Essentiellement, le projet impliquait la réfection de plusieurs chemins d’accès pour les voiturettes motorisées et des modifications à plus d’une dizaine de trous des deux parcours de golf. L’ensemble de ces travaux a été effectué de la mi-avril à la mi-juillet, avant de reprendre au début de septembre et d’être complété à la fin octobre.

Entre-temps, la reconnaissance du Club de golf Saint-Pacôme comme entreprise d’économie sociale par la MRC de Kamouraska a permis à l’OBNL de recevoir une subvention de 10 000 $ du Fonds régions et ruralité (FRR). Des aides financières de la Municipalité de Saint-Pacôme, de la députée de Côte-du-Sud Marie-Eve Proulx et de la ministre du Tourisme Caroline Proulx ont permis ensuite de boucler la part de financement public du projet.

Une campagne de sollicitation auprès de donateurs privés a aussi été tenue parallèlement à la réalisation des travaux. Environ 41 000 $ ont été amassés de cette manière, en plus des revenus de la loterie mise en place spécialement pour financer ce projet et dont l’apport net totalise 30 000 $. Le Club a investi quant à lui 25 000 $.

« Le milieu a été d’une grande générosité et nous en sommes très reconnaissants. Les bénévoles ont aussi été très mobilisés, car à l’exception du matériel et de la machinerie lourde, tous les travaux ont été réalisés par eux. On doit compter entre 1500 et 1600 heures de bénévolat pour l’ensemble du projet. On calcule que c’est l’équivalent de 35 000 $ qui ont été épargnés grâce à ça », explique Ghislain Fournier, chargé de projet.

Ainsi, s’il était prévu d’attitrer une somme totale d’environ 91 000 $ dans le cadre du projet, le succès de la campagne de financement populaire permet d’envisager une deuxième phase de travaux au printemps 2022, faisant grimper les réinvestissements totaux à plus de 130 000 $, incluant la participation des bénévoles. Une fois complétés, ces travaux représenteront les investissements les plus importants réalisés au Club de golf Saint-Pacôme depuis plusieurs années.

Réponse positive

Les commentaires des joueurs qui ont pu fouler les verts du parcours de golf dans les derniers mois ont permis aux bénévoles de récolter des retours plus que positifs face aux différentes améliorations apportées. Pour le président du Club, Claude Robitaille, ces investissements étaient d’autant plus importants qu’une certaine augmentation de l’achalandage s’observe depuis 2020 au Club de golf Saint-Pacôme, comme c’est également le cas dans d’autres clubs au Québec.

« Encore cet été, une bonne part de notre clientèle provenait de l’extérieur de la région. C’est des gens qui viennent chez nous et qui font la tournée des terrains, donc qui vont aussi nous comparer avec les autres clubs. Si on veut demeurer dans le jeu, on n’a pas le choix de procéder à des améliorations constamment », poursuit-il.

Une augmentation de 10 % de l’achalandage a été observée l’été dernier par rapport à 2020. Le nombre de membres est aussi en progression, à 135 l’an dernier, il avoisine désormais les 160, après plusieurs années de baisse ou de stagnation.

« L’aménagement du terrain de pratique a été un plus pour nous. On voulait accueillir plus de familles et initier davantage les jeunes au golf. Les résultats s’observent sur le terrain, car on n’a jamais vu autant de jeunes entre 25 et 35 ans sur le parcours que cette année », souligne Claude Robitaille.