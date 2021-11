13e grande campagne d’achat local de la Chambre de commerce

Présentée par les Caisses Desjardins du Kamouraska et de L’Islet, en collaboration avec la Société d’aide au développement de la collectivité du Kamouraska (SADC), la MRC de Kamouraska, le Centre d’aide aux entreprises de Montmagny-L’Islet (CAE), la députée de la Côte-du-Sud, Mme Marie-Eve Proulx, le député conservateur, M. Bernard Généreux, l’entreprise F. Gérard Pelletier inc., la MRC de L’Islet, onze municipalités et une trentaine d’entreprises membres, la Chambre de commerce Kamouraska-L’Islet (CCKL) lance sa 13e grande campagne d’achat local.

Sous le thème, Mes achats à quelques pas, la CCKL se réjouit du soutien que sa 13e campagne a suscité dans le milieu et comme l’achat local est un dossier très important pour la CCKL, le président et la directrice générale seront, eux-mêmes, les porte-parole de cette 13e campagne. La grande campagne publicitaire est déjà en marche et durant cette période aura lieu un concours qui se déroulera du 15 novembre au 2 décembre 2021 et qui permettra de faire gagner 5000 $ en certificats d’achat régional de la CCKL, le plus gros montant jamais offert.

Après une année parsemée de périodes de confinement, l’objectif de ce concours est d’inciter les gens à retourner dans nos commerces, à les visiter et à magasiner chez eux pour leurs cadeaux des fêtes. Toutes les personnes qui auront effectué des achats de 10 $ et plus (avant taxes), chez l’un ou l’autre de nos marchands locaux dans les MRC de Kamouraska et L’Islet, sont éligibles. Pour y participer, des affiches seront apposées dans une trentaine d’entreprises membres de la CCKL. Dans ces commerces se trouve une boite de tirage dans laquelle les gens vont déposer leur facture ou leur copie de facture. La liste des marchands participants sera disponible sur le site de CHOX-FM, dans les journaux Le Placoteux et l’Oie Blanche et sur le site web de la CCKL.

« L’achat local est un atout important pour la vitalité de notre économie régionale. Les marchands et entreprises de notre territoire sont au cœur de l’activité économique de notre milieu. L’importance de faire nos achats localement démontre tout notre soutien envers nos entreprises locales et procure des emplois et un pouvoir d’achats plus grands à des milliers de personnes », ajoute le président de la CCKL, M. Gabriel Hudon.

En 2003, la CCKL a mis en place les certificats d’achat régional afin d’encourager l’achat local, d’inciter la population à acheter chez nous et de diminuer les fuites commerciales vers d’autres régions. Le grand public et les entreprises peuvent acheter ces certificats en les commandant sur le site internet. Ils ont été conçus pour être dépensés uniquement chez les membres de la Chambre de commerce Kamouraska-L’Islet, question de donner un avantage supplémentaire aux membres de faire partie de la Chambre de commerce de leur région. Grâce à cette initiative, la CCKL estime avoir réussi à garder plus de 300 000 $ dans la région.