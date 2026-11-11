Bernard Bélanger n’est plus

Le fondateur et président du conseil d’administration de l’entreprise Premier Tech, Bernard Bélanger, est décédé le mardi 10 novembre en soirée, à La Pocatière. Il avait 92 ans.

« Son audace et sa vision en ont fait un pionnier de l’industrie de la tourbe, un bâtisseur dont le rayonnement va bien au-delà de l’entreprise, contribuant à la fois au monde des affaires et au développement économique des régions du Québec et du Canada », écrit Premier Tech.

« Monsieur Bernard Bélanger était un leader passionné qui demeurera pour tous une grande source d’inspiration. L’équipe Premier Tech prend le temps d’accueillir la triste nouvelle, et aura l’occasion au cours des prochains jours de lui rendre hommage. D’ici là, toutes nos pensées accompagnent sa famille, ses proches, et toutes les personnes qu’il aura marquées au cours de sa carrière ». Plus de détails, hommages et témoignages dans la version papier du journal du lundi 16 novembre.