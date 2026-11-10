Deux blessés sur l’autoroute 20 à Saint-André-de-Kamouraska

Deux personnes ont été blessées à la suite d’une violente embardée survenue vers 5 h 40 au matin du 10 novembre, sur l’autoroute 20 en direction est à la hauteur de Saint-André-de-Kamouraska.

L’accident s’est produit au kilomètre 483, alors que le conducteur d’un véhicule qui tirait une remorque en aurait perdu la maîtrise. Selon le porte-parole de la Sûreté du Québec, Frédéric Deshaies, les deux occupants ont subi des blessures, le passager étant plus sérieusement atteint. Leur vie ne serait toutefois pas en danger.

Bien que les circonstances exactes de l’accident restent à déterminer, les policiers privilégient pour le moment l’hypothèse selon laquelle le conducteur se serait endormi au volant.

L’événement a nécessité la fermeture temporaire d’une voie de circulation, afin de permettre aux équipes sur place de procéder au ramassage des débris.

Aucun autre véhicule n’a été impliqué dans cette embardée.