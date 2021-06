Bernard Généreux à la défense des producteurs laitiers canadiens

Bernard Généreux, député de Montmagny—L’Islet—Kamouraska—Rivière-du-Loup, a émis cette déclaration après que le député libéral de Nepean en Ontario, Chandra Arya, ait déclaré ouvertement au Comité permanent du commerce international (CIIT) vendredi dernier, qu’il trouvait les produits laitiers canadiens trop chers et qu’il préférerait se procurer du beurre en provenance de la Nouvelle-Zélande plutôt que du Canada, en dépit de la gestion de l’offre.

« Je trouve absolument déplorable que le député libéral Chandra Arya ait choisi de dénigrer sans aucune gêne le travail des producteurs canadiens qu’il est pourtant censé représenter sur le comité du Commerce international en déclarant qu’il préfèrerait acheter son beurre en provenance de la Nouvelle-Zélande en raison de son coût et sa texture. Non seulement cela aurait des impacts écologiques énormes en raison de la distance à parcourir, mais il s’agit d’un manque flagrant de reconnaissance du combat qu’ont mené les producteurs laitiers sous gestion de l’offre au Canada. Ils ont dû batailler ferme pour que l’investissement de leur vie ne soit pas compromis par les récentes ententes commerciales qui auraient pu mettre cette industrie en péril. Heureusement, les négociateurs canadiens n’ont pas ménagé leurs efforts pour faire valoir les droits des agriculteurs. Le Parti libéral de Justin Trudeau doit absolument prendre ses distances et dénoncer l’insouciance de ce député libéral de l’Est ontarien, un endroit où, comme au Québec, l’agriculture joue un rôle indéniable dans l’économie régionale », a déclaré le député Généreux.