De nouvelles entailles pour produire plus de sirop d’érable

Des acériculteurs de la région pourraient avoir accès à plus d’entailles. L’industrie a vendu et exporté plus de sirop et les réserves ont baissé, ce qui fait que les Producteurs et productrices acéricoles du Québec (PPAQ) ont décidé d’émettre au moins trois millions de nouvelles entailles.

Le Québec produit 72 % de la production mondiale de sirop d’érable. Différents éléments font qu’il est maintenant nécessaire d’ouvrir un peu plus de production. Les ventes ont augmenté et la saison a été plutôt moyenne en certains endroits en 2021. De 107 millions de livres au 1er mars dernier, les inventaires sont maintenant rendus autour de 80 millions.

Même si la réserve stratégique mondiale de sirop d’érable gérée par les PPAQ est encore capable de compenser la récolte moyenne de 2021, les volumes en stock sont à la baisse.

« On avait besoin de beaucoup de sirop, les ventes vont très bien. Dans l’ouest de la province et sur la côte est des États-Unis, ç’a été une saison plutôt ordinaire. La réserve diminue tranquillement, mais il n’y a pas de panique à y avoir. On a en masse de sirop pour fournir à la demande, mais il faut être prévoyant », a dit Justin Plourde, porte-parole des PPAQ pour la région du Bas-Saint-Laurent.

En 2021, le conseil d’administration va donc de l’avant avec l’émission d’un minimum de trois millions de nouvelles entailles, ce qui portera à plus de 50 millions le nombre d’entailles total que compte le Québec. La dernière fois que des entailles ont été émises remonte à 2016, avec cinq millions d’entailles.

La façon de remettre les entailles pourrait changer. Par les années passées, les nouveaux acériculteurs montraient leur intérêt et pouvaient en obtenir par tirage au sort. Ceux qui étaient déjà en activité se partageaient des entailles, ce qui fait que cela pouvait représenter un petit nombre, alors que certaines seraient prêtes à investir pour grossir.

On propose cette fois une nouvelle façon de faire qui pourrait être plus « juste », soit une nouvelle répartition des entailles entre les projets d’agrandissement et de démarrage. Chaque demandeur aura également le choix entre une attribution par tirage au sort ou par prorata des demandes. Ainsi, tous ceux qui auront choisi le mode par attribution auront l’assurance d’obtenir un minimum de contingent pour se lancer en production ou pour poursuivre son développement. Le nouveau règlement viendra moderniser le processus. Cependant, il n’est pas encore en vigueur, il doit être approuvé.