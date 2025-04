Bernard Généreux à l’écoute sur le terrain

À mi-parcours de la campagne électorale, le candidat conservateur dans Côte-du-Sud–Rivière-du-Loup–Kataskomiq–Témiscouata Bernard Généreux dresse un bilan positif, et se dit encouragé par l’accueil reçu sur le terrain.

« Chaque jour, je parcours la circonscription pour rencontrer les citoyens, entendre leurs préoccupations, et leur présenter nos engagements. Ce lien direct avec les gens d’ici, c’est ce qui me motive le plus », affirme-t-il.