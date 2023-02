Bernard Généreux appuie un projet de loi du Bloc Québécois

Le député fédéral de Montmagny–L’Islet–Kamouraska–Rivière-du-Loup a voté en faveur du projet de loi C-282 déposé par le Bloc Québécois. Ce dernier vise à protéger la gestion de l’offre en agriculture lors de la signature d’accords de commerce international négociés par le gouvernement du Canada.

Le conservateur Bernard Généreux est donc des 293 élus de la Chambre des communes qui ont donné leur appui à ce projet de loi présenté par le Bloc Québécois. « J’ai toujours supporté et je continuerai de supporter la gestion de l’offre. Nos producteurs de lait, de volaille et d’œufs font un travail admirable et nourrissent nos familles. Je m’engage en tant que député à soutenir nos agriculteurs de la gestion de l’offre », a indiqué le député Généreux.

Seulement 23 élus fédéraux se sont opposés à ce projet de loi lors du vote tenu en chambre le 8 février en après-midi. Rappelons que C-282 reprenait essentiellement les éléments d’un précédent projet de loi, C-216, passé à la trappe en deuxième lecture lors du déclenchement des élections à l’automne 2021, malgré l’appui d’une majorité de députés fédéraux.