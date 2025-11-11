Bernard Généreux critique le budget libéral

Le député fédéral de Côte-du-Sud–Rivière-du-Loup–Kataskomiq–Témiscouata, Bernard Généreux, a réagi au budget présenté par le gouvernement libéral, qu’il juge défavorable pour les Canadiens. Selon lui, les mesures proposées ne répondent pas aux besoins des familles déjà fragilisées par la hausse du coût de la vie.

« Le prix des logements continue de grimper, les factures d’énergie et d’alimentation deviennent de plus en plus difficiles à gérer, et les taux d’intérêt élevés étouffent les ménages », a-t-il déclaré.

Le député conservateur estime que le gouvernement aurait dû déposer un plan visant à rendre la vie plus abordable, plutôt qu’à alourdir la dette publique. « Les Canadiens travaillent fort, mais ils n’en retirent plus les fruits. Ce budget libéral n’est pas un plan pour une vie abordable, c’est un plan pour plus de dettes, plus d’impôts, et moins de prospérité », a-t-il affirmé.

Le Parti conservateur du Canada avance plusieurs pistes pour redonner du souffle aux familles et aux entreprises, proposant notamment de rétablir l’équilibre budgétaire afin de freiner l’inflation et stabiliser l’économie ; de réduire les taxes et la bureaucratie pour que les Canadiens conservent davantage de leur revenu ; de faciliter l’accès à la propriété pour les jeunes familles ; et de soutenir les travailleurs ainsi que les PME en favorisant une croissance économique durable.

Bernard Généreux soutient que son parti veut « un gouvernement qui gère l’argent public avec prudence et respect », et promet de continuer à défendre les intérêts des régions, des familles, des travailleurs et des entrepreneurs afin de rendre la vie plus abordable pour tous.