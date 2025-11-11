Un budget fédéral qui ne fait pas l’unanimité

Le gouvernement de Mark Carney a déposé un premier budget. Au moment d’écrire ces lignes, il a été déposé, mais pas encore adopté. Dans notre région, les réactions sont mitigées.

C’est le cas de la directrice générale de la Chambre de commerce Kamouraska-L’Islet (CCKL), Anne-Christine Charest, qui est divisée. « Le budget fédéral contient certaines mesures intéressantes pour soutenir la croissance économique et l’innovation, ce qui est encourageant pour nos entreprises. Toutefois, la CCKL s’inquiète grandement de la réduction annoncée du nombre de travailleurs étrangers temporaires », dit-elle.

Anne-Christine Charest ajoute que dans un contexte de rareté de main-d’œuvre, particulièrement en région, la décision risque de fragiliser plusieurs entreprises essentielles à la vitalité économique régionale. « Nous réitérons l’importance d’offrir des solutions adaptées aux réalités régionales, afin de maintenir la productivité et la prospérité de nos milieux. »

Les aînés oubliés

De son côté, l’Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et préretraitées (AQDR), qui représente plus de 30 000 membres regroupés en 35 sections locales partout au Québec, dit constater que les aînés du Québec et du Canada font partie des grands oubliés de cet exercice. « Alors que les pressions inflationnistes ont eu un impact énorme sur les aînés les plus vulnérables au pays, ces derniers ont été laissés pour compte. De plus, bien que le gouvernement souhaite accélérer la construction de logements, aucune mention d’unités dédiées aux aînés ne laisse croire que cela soit dans les priorités, un signal inquiétant pour la suite des choses », lit-on dans un communiqué émis par l’organisation.

« Nous martelons le message année après année : le revenu des aînés les plus vulnérables, c’est-à-dire ceux qui ne dépendent que des revenus publics fédéraux de base, est bien en deçà du salaire minimum », déclare Pierre Lynch, président de l’AQDR. « Outre quelques changements marginaux ou qui ont un impact limité, le gouvernement fédéral oublie que bâtir le Canada de demain, c’est ce que nous avons fait dans les décennies précédentes. Il conviendrait de ne pas omettre ce passé, et de prendre soin des aînés. »

Tout en maintenant sa déception face à l’absence de mesures structurantes pour les aînés, l’AQDR tient à souligner la détermination du gouvernement à accentuer la lutte contre la fraude, notamment en se dotant d’une Stratégie nationale antifraude. L’association espère toutefois que cette stratégie permettra de mettre en place rapidement des mesures et un filet de protection pour les aînés qui sont victimes de stratagèmes de plus en plus élaborés.

L’UPA sur ses gardes

L’Union des producteurs agricoles (UPA) dit prendre acte des intentions du gouvernement canadien qui a annoncé qu’il continuera d’aider et de défendre des « secteurs stratégiques » comme l’agriculture au cours des prochaines années. « L’agriculture et la transformation alimentaire sont des moteurs économiques importants ainsi que des composantes essentielles de la sécurité alimentaire des Canadiens. Dans un contexte mondial marqué par l’instabilité, il est impératif de pouvoir compter sur un gouvernement prêt à protéger et soutenir les secteurs directement affectés par tous ces bouleversements », a commenté le président général de l’UPA, Martin Caron.