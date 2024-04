Bernard Généreux critique le dernier budget fédéral

Après avoir analysé le dernier budget fédéral déposé le 16 avril dernier, le député conservateur de Montmagny–L’Islet–Kamouraska–Rivière-du-Loup Bernard Généreux affirme n’être pas surpris du déficit de 40 milliards et des promesses annoncées par le gouvernement Trudeau, alors que la dette fédérale du Canada dépasse désormais les 1328 milliards $, et que l’équilibre budgétaire n’est toujours pas encore planifié.

« On m’a demandé ce qu’il y avait dans le budget des libéraux pour les gens de l’Est-du-Québec. En fait, il n’y a absolument rien qui va donner espoir aux gens de gagner de l’argent en travaillant, et rien qui va permettre aux régions de se développer. Tout ce que le gouvernement a annoncé dans le budget n’a rien d’équitable envers la population et les générations futures. Ce que les libéraux proposent, finalement, c’est de devenir encore plus endettés que nous le sommes aujourd’hui », a-t-il déclaré.