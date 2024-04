Le Walmart de La Pocatière remporte le prix Dons à la collectivité 2023

Lors de la dernière réunion annuelle des gérants (RAG) de Walmart Canada, la succursale de La Pocatière s’est vu décerner le prix Dons à la collectivité 2023, en reconnaissance de son impact positif sur la communauté, ainsi que des résultats exceptionnels obtenus lors des campagnes de collecte de fonds.

Surpassant ainsi les 400 autres succursales Walmart à travers le Canada, le magasin de La Pocatière s’est distingué en dépassant ses propres objectifs de collecte de fonds, soit 57 298 $, représentant une augmentation de 358,9% par rapport à l’année précédente.

En tout, 4732 $ ont été octroyés à Banques alimentaires Canada — qui redonne directement à Moisson Kamouraska —, 45 950 $ à Opération enfant Soleil qui redonne aux hôpitaux du Québec pour l’achat de matériel pour soigner les enfants dans le besoin, 3632 $ à la Croix-Rouge, ainsi que 2983 $ au Club des petits déjeuners.

Ce montant ne compte d’ailleurs pas l’implication communautaire accomplie en succursale en cours d’année auprès du club de hockey Les Seigneurs de La Pocatière, de l’École Sacré-Cœur, de l’École polyvalente de La Pocatière, de l’Arc-en-ciel du cœur, de la Fondation André-Côté, ainsi que de la Fondation Hôpital de Notre-Dame-de-Fatima.

Contacté par Le Placoteux, le gérant de la succursale Walmart de La Pocatière Éric Beaulieu s’est dit très fier de son équipe qui, par diverses activités tenues au cours de l’année, a su faire la différence. « Bien que l’année dernière ait eu son lot de défis en raison du climat économique, nos associés et nos clients se sont dépassés. Ils ont un grand cœur, et ils ont ainsi contribué au succès de nos campagnes nationales. Nous sommes donc très honorés et fiers de recevoir le prix Dons à la collectivité 2023 soulignant l’excellent travail de nos associés en succursale », a-t-il déclaré.

Ce prix, hautement convoité par les équipes des succursales, inspire fortement le personnel à contribuer davantage à leur communauté, tout en soutenant les partenaires caritatifs nationaux. Depuis 1994, Walmart Canada a collecté et donné plus de 650 millions de dollars à des organismes de bienfaisance canadiens.

Rappelons qu’à travers le monde, selon des chiffres datant de 2022, le chiffre d’affaires de Walmart dépasse les 600 milliards de dollars, ce qui en fait la première entreprise mondiale en chiffre d’affaires, dépassant même de grandes compagnies pétrolières. Par ailleurs, avec 2,1 millions de salariés travaillant dans 11 000 magasins, Walmart demeure le premier employeur privé au monde.