Bernard Généreux déplore la situation à Ottawa

La session parlementaire d’automne 2024 s’est récemment terminée et elle laisse derrière elle, selon le député conservateur de Montmagny-L’Islet-Kamouraska-Rivière-du-Loup, Bernard Généreux, « un gouvernement libéral embourbé dans des scandales et incapable de répondre aux besoins des Canadiens. »

« Cet automne a mis en lumière l’ampleur du chaos provoqué par Justin Trudeau et son gouvernement : une Chambre des communes paralysée par des motions de privilège et par la corruption libérale, des scandales éclatants, au grand jour, des décisions économiques désastreuses, des prédictions budgétaires astronomiques et une politique d’immigration hors de contrôle », affirme-t-il.

Menace économique et inaction libérale

Le Canada fait face à une grave menace économique : les États-Unis envisagent d’imposer une taxe de 25 % sur certaines exportations canadiennes. « Alors que l’économie vacille déjà sous le poids de l’inflation et des déficits records, Justin Trudeau reste passif face à cette menace. Le silence du gouvernement libéral est assourdissant, et son inaction est inexcusable », ajoute Bernard Généreux.

Immigration et sécurité des frontières

Toujours selon le député local, l’incapacité à gérer l’immigration et à sécuriser les frontières atteint un niveau alarmant, avec plus de 500 000 personnes vivant illégalement au Canada, ce qui exerce une pression considérable sur les infrastructures, tandis que l’absence de contrôle efficace met gravement en péril la sécurité nationale.

« La sécurité des Canadiens ne devrait jamais être compromise, mais ce gouvernement semble plus préoccupé par son image que par les enjeux réels », renchérit-il.

Déficit record et hausse du coût de la vie

La démission de Chrystia Freeland, ministre des Finances, a accentué une crise de confiance dans un contexte où les Canadiens luttent avec le coût de la vie. Le déficit record de 62 milliards de dollars dépasse largement les promesses budgétaires précédentes.

« Pendant ce temps, le coût du logement a doublé en neuf ans, les banques alimentaires peinent à répondre à une demande croissante et les taux d’intérêt élevés fragilisent familles et entreprises. Justin Trudeau continue ainsi de plonger le pays dans le chaos économique, et les Canadiens en paient le prix », s’indigne M. Généreux.

Proximité avec les citoyens et espoir pour 2025

En parallèle, le député restera proche de sa circonscription, rencontrant citoyens et acteurs locaux. « Écouter les besoins des gens et apporter leur voix à la Chambre des communes demeure ma priorité absolue. Ensemble, nous pouvons bâtir une circonscription prospère et solidaire. » Il conclut en souhaitant un joyeux temps des Fêtes à ses concitoyens : « Nous reviendrons en force en 2025 pour ramener le gros bon sens à Ottawa! »