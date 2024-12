Pères Noël sur glace… la magie des Fêtes en Centre Bombardier!

La Ville de La Pocatière convie la population pocatoise à son activité des Fêtes, Pères Noël sur glace… la magie des Fêtes, le samedi 21 décembre, dès 17 h 30, au Centre Bombardier.

Mettez votre costume de père Noël et enfilez vos patins sur une soirée magique. L’objectif… avoir le plus grand rassemblement de Nicolas et de mères Noël au Centre Bombardier! Afin d’immortaliser le tout, un photographe sera sur place de 17 h 30 à 18 h 30 pour une séance photo avec famille et amis.

Dès 18 h, patinage avec ambiance des Fêtes. Les plus courageux pourront partager leurs talents en danse et en chant en participant aux animations Just Dance et Karaoké dans le hall du Centre Bombardier.

Une magnifique façon de débuter les vacances des Fêtes! C’est donc un rendez-vous pour une soirée féérique, le samedi 21 décembre, dès 17 h 30 au Centre Bombardier!

Pour information, communiquez avec Mme Élisabeth Bergeceay au 418 856-2222, poste 2018 ou consultez la page Facebook @LoisirsLaPocatiere!