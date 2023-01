Bernard Généreux initie une première rencontre avec les députés provinciaux

Bernard Généreux, député fédéral de Montmagny—L’Islet—Kamouraska—Rivière-du-Loup, a partagé son expérience lors de sa première rencontre avec les équipes de Mathieu Rivest, député de Côte-du-Sud, et Amélie Dionne, députée de Rivière-du-Loup–Témiscouata (incluant les Basques).

Le mercredi 21 décembre 2022 a eu lieu le premier échange de l’équipe du député fédéral Bernard Généreux avec celles des deux députés provinciaux. Cette initiative avait comme objectif ultime d’être centrée sur les services gouvernementaux offerts aux citoyens. « Je suis ravie de cette rencontre. Nous avons la chance de travailler avec des députés engagés, dévoués, et qui ont à cœur leurs comtés. Leurs parcours et leurs expériences sont tellement riches et diversifiés que nos citoyens seront choyés par notre collaboration », affirme le député fédéral.

Ces propos résonnent au niveau provincial comme l’a indiqué le député Mathieu Rivest. « Je tiens à saluer l’initiative de Bernard Généreux ayant comme objectif de réunir nos équipes afin de développer ensemble de meilleurs réflexes. Cette synergie va tout à fait dans le sens du travail de collaboration que l’on souhaite dans Côte-du-Sud, et ce, à tous les niveaux politiques. »

« Cette belle rencontre nous a permis de mieux nous connaître, et de bâtir des liens tangibles de coopération, bénéfiques pour nos équipes ainsi que pour l’ensemble de notre collectivité. Comme le dit le proverbe : Tout seul on va plus vite, ensemble, on va plus loin », c’est tout à fait ce qui résume le fort esprit d’équipe qui s’est développé avec ce souper-rencontre », souligne la députée Amélie Dionne de Rivière-du-Loup─Témiscouata.

Le député Bernard Généreux remercie Mathieu Rivest et Amélie Dionne ainsi que tous les membres de leur personnel pour ces discussions plaisantes et ces opportunités de collaboration prometteuses. « Il est primordial de partager, collaborer et d’échanger nos bonnes pratiques pour nous permettre de tous grandir. Nos acquis et nos forces distinctives seront investis pour servir encore mieux nos citoyens. Merci encore pour cette première rencontre digne d’une nouvelle tradition. ».

Source : Bernard Généreux, député fédéral de Montmagny—L’Islet—Kamouraska—Rivière-du-Loup