Bernard Généreux invite les employeurs à appliquer pour Emplois d’été Canada

Bernard Généreux, député de Montmagny—L’Islet—Kamouraska—Rivière-du-Loup, invite les employeurs de sa circonscription à soumettre leur candidature au programme Emplois d’été Canada (EEC) 2024. Les demandes sont acceptées jusqu’au 10 janvier 2024, à 23 h 59. La confirmation de financement sera envoyée aux employeurs à compter d’avril 2024 et se poursuivra pendant les mois d’été.

Ce programme fournit du financement aux organismes à but non lucratif, aux employeurs du secteur public, y compris les gouvernements territoriaux (et non provinciaux), ainsi qu’aux employeurs du secteur privé de 50 employés ou moins travaillant à temps plein, afin qu’ils créent des occasions d’emploi d’été de qualité pour les jeunes âgés de 15 à 30 ans.

Ce programme vise à fournir des services flexibles et holistiques pour aider les jeunes au Canada à développer leurs compétences et à leur permettre d’acquérir une expérience de travail rémunérée pour réussir la transition sur le marché du travail. Les objectifs du programme sont : offrir des expériences de travail de qualité aux jeunes; offrir aux jeunes la possibilité de développer et d’améliorer leurs compétences; répondre aux priorités nationales et locales afin d’améliorer l’accès au marché du travail pour les jeunes qui font face à des obstacles particuliers.

« J’encourage tous les employeurs de ma circonscription à soumettre leur candidature. EEC offre une opportunité exceptionnelle de contribuer au développement des jeunes tout en répondant aux besoins de votre organisation. En créant des emplois d’été de qualité, vous jouez un rôle clé contribuant ainsi au succès des jeunes, mais aussi au dynamisme de notre communauté et à la croissance économique locale », a souligné le député Généreux.

Pour plus de détails sur la façon de présenter une demande, il suffit de visiter le site internet en cliquant Guide du demandeur d’Emplois d’été Canada — Écrire votre demande — Canada.ca.

Pour des besoins plus spécifiques, veuillez contacter la personne-ressource, Annie Francoeur, directrice régionale du bureau du député Généreux à l’adresse annie.francoeur.351@parl.gc.ca ou encore au 418 714-8931.

Source : Bernard Généreux, député fédéral