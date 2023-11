Un nouveau chapitre pour le Centre de formation professionnelle de l’Envolée

Le Centre de formation professionnelle de l’Envolée (CFPE) est heureux d’annoncer le lancement de son nouveau logo et de sa nouvelle identité visuelle marquant un moment important dans son histoire et dans la continuité de ses activités de formation.

Ce nouveau logo est le fruit d’une réflexion approfondie sur les caractéristiques qui distinguent le Centre de formation professionnelle de l’Envolée. Le CFPE est fort d’une communauté formée de membres du personnel et d’élèves qui se connaissent bien et qui tissent des liens serrés favorisant le bien-être et la réussite de tous.

Le nouveau logo, d’un orange vif et vibrant, incarne l’apprentissage à dimension humaine et cette synergie entre les membres du personnel et les élèves. Résolument tournée vers le bien-être, toute l’équipe du CFPE se démarque par son approche humaine à l’écoute des besoins des apprenants. Il reflète également l’énergie, la dynamique et la diversité de nos programmes de formation professionnelle.

Le nouveau logo inclut également les éléments clés suivants : l’abréviation CFPE en lettre de couleur orange évoquant l’apprentissage; une typographie unique au CFPE moderne et dynamique; un élément graphique symbolisant un déploiement d’ailes pendant une envolée, rappelant le nom du centre et caractérisant le parcours des élèves inscrits au centre; le logo évoluera dans un univers éclaté, coloré et dynamique, à l’image du CFPE.

« Notre nouveau logo est bien plus qu’une simple image. Il incarne notre volonté de se démarquer en tant que centre de formation professionnelle. Le CFPE est un établissement incontournable pour suivre une formation de qualité, dans un environnement totalement axé sur l’humain. Il témoigne également du dynamisme du centre qui ne cesse de se croître grâce à une équipe d’employés formidable ayant à cœur la réussite de tous les élèves, peu importe leur parcours passé et futur. Ce logo est le reflet de notre engagement envers l’innovation, la qualité et l’excellence », mentionne avec enthousiasme Dany Ringuette, directeur du Centre de formation professionnelle de l’Envolée.

Source : Centre de services scolaire de la Côte-du-Sud