Bernard Généreux invite les employeurs à postuler au programme Emplois d’été Canada

Le député de Montmagny–L’Islet–Kamouraska–Rivière-du-Loup Bernard Généreux invite les employeurs de sa circonscription à soumettre leur demande au programme Emplois d’été Canada (EEC) 2025. La période de présentation des demandes des employeurs se termine le 19 décembre à 23 h 59 (heure du Pacifique).

Ce programme s’adresse aux organismes à but non lucratif (OBNL) et aux employeurs des secteurs public et privé comptant 50 employés ou moins. Il vise à offrir aux jeunes une première expérience professionnelle dans un environnement inclusif, sécuritaire et respectueux, tout en répondant aux besoins de main-d’œuvre des organisations.

Les employeurs sont encouragés à soumettre des demandes alignées sur les priorités locales de cette année, qui incluent le soutien aux petites entreprises, au développement du tourisme local et régional, ainsi qu’aux organisations à but non lucratif. Les projets situés dans des zones rurales ou éloignées, ou ceux favorisant les secteurs économiques de l’agriculture, de la foresterie, de la pêche et de la chasse sont également privilégiés.

« Je lance un appel à tous les employeurs de Montmagny–L’Islet–Kamouraska–Rivière-du-Loup pour qu’ils soumettent leur candidature. Le programme EEC représente une occasion unique de soutenir le développement des jeunes tout en répondant aux besoins de votre organisation. En offrant des emplois d’été enrichissants, vous jouez un rôle essentiel pour favoriser la réussite des jeunes, tout en renforçant le dynamisme de notre communauté et en stimulant l’économie locale », a déclaré le député Généreux.

Pour plus de détails sur la façon de présenter une demande, il suffit de consulter le www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/services/financement/emplois-ete-canada.html

Pour des besoins plus spécifiques, ou des questions concernant votre demande, veuillez contacter Annie Francoeur, directrice régionale du bureau du député Généreux à l’adresse annie.francoeur.351@parl.gc.ca, ou encore au 418 714-8931.

Source : Bureau de Bernard Généreux