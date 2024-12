Victoire du Pavage Jirico à Montmagny

Quatre rencontres étaient au programme la fin de semaine débutant le vendredi 29 novembre dans la Ligue de hockey Côte-Sud. Après avoir subi deux revers consécutifs, le Giovannina de Sainte-Marie et le Pavage Jirico de Saint-Jean-Port-Joli ont retrouvé le chemin de la victoire.

avance en tête du circuit Samson. La formation de Saint-Gilles, qui n’a connu qu’un seul revers cette saison, domine toujours le classement général avec 20 points, cinq de mieux que le Pavage Jirico. Les deux équipes ont disputé 11 parties jusqu’ici.

Sainte-Marie est actuellement troisième, avec 12 points et trois parties en main sur Lotbinière et Saint-Jean-Port-Joli. Malgré un revers en prolongation dimanche, Saint-Damien s’est hissé au quatrième rang avec 11 points, un de mieux que Montmagny. Saint-Joseph, Saint-Prosper et Saint-Charles ferment la marche avec huit, six et deux points respectivement.

Le Pavage Jirico l’emporte

Une rencontre était à l’affiche samedi soir à l’aréna de Montmagny. Pour l’occasion, le Décor Mercier recevait la visite du Pavage Jirico de Saint-Jean-Port-Joli qui tentait de se relever après deux revers consécutifs face à Saint-Damien. Mené par Édouard Ouellet, qui a amassé un but et trois passes, le Pavage Jirico a retrouvé le chemin de la victoire, l’emportant par la marque de 6-4 devant 690 spectateurs.

Le match n’était vieux que de 93 secondes quand Olivier Coulombe a ouvert la marque en avantage numérique pour le Décor Mercier. Celui-ci a toutefois vu le Pavage Jirico se donner une avance de 2-1 avant la fin de l’engagement, Joshua Desmarais inscrivant les deux buts des siens à 12:08 en supériorité numérique, puis à 17:34 à forces égales. Jason Faucher a accru l’avance des siens avec son deuxième de la saison à 9:29 en deuxième, Olivier Coulombe profitant ensuite d’une punition à un adversaire pour ramener l’écart à un seul but avec son deuxième du match, trois minutes et demie plus tard.

Cinq buts ont été inscrits en troisième, les deux équipes s’échangeant les honneurs à tour de rôle. Julien Hébert a porté la marque 4-2 en faveur de Saint-Jean-Port-Joli à 2:07, Étienne Blais rétrécissant l’écart 4-3 à 10:06. Guillaume Chapados, avec son deuxième de l’année, a porté la marque 5-3 en faveur du Pavage Jirico à 14:11, mais Étienne Blais a profité d’un avantage numérique pour inscrire le quatrième but du Décor Mercier exactement deux minutes plus tard.

Édouard Ouellet a scellé l’issue du match en marquant dans un filet désert à 19:13 pour le Pavage Jirico qui a dominé 43-30 au chapitre des tirs au but.

Prochains matchs

Un calendrier de quatre rencontres sera à l’affiche le week-end prochain dans la Ligue de hockey Côte-Sud. Deux de ceux-ci auront lieu le vendredi 6 décembre alors que Saint-Charles visitera les Hunters de Saint-Prosper à 20 h 30 et que le Pavage Jirico se rendra à Saint-Gilles pour y affronter les Mercenaires, rencontre débutant à 21 h. Le lendemain, Saint-Charles recevra Saint-Joseph à compter de 20 h et, le dimanche 8 décembre, le Plastiques Moore Saint-Damien recevra la visite du Décor Mercier de Montmagny, rencontre qui s’amorcera à 14 h 30.

Source : Ligue de hockey Côte-Sud