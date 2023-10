Bernard Généreux ne croit pas à des élections précipitées

Selon les derniers sondages pancanadiens, le Parti conservateur du Canada, avec en tête Pierre Poilievre, est en zone majoritaire avec une projection de sièges de 176, alors qu’il en faut 170 pour obtenir ladite majorité. Le député conservateur de Montmagny–L’Islet–Kamouraska–Rivière-du-Loup (MLKRDL), Bernard Généreux, ne croit toutefois pas que les Canadiens soient prochainement conviés aux urnes, et ce, malgré l’insatisfaction croissante de la population envers le gouvernement minoritaire de Justin Trudeau.

M. Généreux appuie son affirmation sur le fait que les néo-démocrates semblent vouloir respecter l’entente avec le Parti libéral pour les garder au pouvoir jusqu’en 2025, comme prévu initialement.

« D’un côté, le NPD critique vivement la politique du gouvernement Trudeau, mais de l’autre, il semble malgré tout vouloir le soutenir encore longtemps. Les récents événements à la Chambre des communes, en Ukraine et en Israël montrent clairement que le Canada n’a plus la même influence sur la scène internationale. Notre stature internationale est en déclin constant, et la confiance envers le Canada diminue dans le monde entier », a-t-il déclaré.