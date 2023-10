Un grand reportage sur Bali présenté par Les Aventuriers Voyageurs

Les Aventuriers Voyageurs invitent à découvrir Bali, l’île des dieux, un film documentaire réalisé par les cinéastes de renom Richard-Olivier Jeanson et Ugo Monticone qui feront voyager à travers cette île paradisiaque. Une belle occasion de voyager sur grand écran au Cinéma Le Scénario le 16 octobre à 13 h 30 et 19 h 30.

Rizières émeraudes, volcans actifs et vagues turquoise sur récifs coralliens, Bali, l’île des dieux réserve un véritable coup de foudre. Avec leurs riches traditions millénaires, les trois millions de Balinais séduisent par leur étonnante gentillesse, mais aussi par leur amour du beau.

Le cinéaste Richard-Olivier Jeanson et l’écrivain Ugo Monticone s’unissent pour tenter de répondre à la question : qu’est-ce qui fait de Bali un paradis? Amoureux des traditions authentiques et du bien-être apaisant, les deux aventuriers partageront leurs images spectaculaires de l’île des dieux où les Balinais accueillants sont fiers de partager leur culture.

Des réalisateurs renommés

Auteur globetrotteur, Ugo Monticone a publié une dizaine de livres et a réalisé cinq films de voyage présentés en ciné-conférences avec Les Aventuriers Voyageurs et Les Grands Explorateurs devant plus de 85 000 spectateurs au Canada, en Belgique, en France et en Suisse. Nommé Artiste de l’année dans les Laurentides en 2021 par le Conseil des arts et des lettres du Québec, ses œuvres nous font voyager à travers ses rencontres et ses découvertes culturelles.

Après des études en cinéma, Richard-Olivier Jeanson participe à différentes productions de films à l’étranger en tant qu’assistant-réalisateur avant de plonger dans la réalisation d’un premier long métrage sur le Costa Rica et un deuxième sur les îles d’Hawaii qu’il a présenté au Québec, en Suisse et en Belgique.

Réunis pour la première fois sur grand écran pour présenter les divers aspects de cette île au charme envoûtant, Ugo Monticone et Richard-Olivier Jeanson partageront leurs impressions et leurs visions de ce petit paradis où beautés naturelles, spiritualité, zénitude et traditions hindouistes se côtoient.

Source : Les Aventuriers Voyageurs