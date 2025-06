Bernard Généreux nommé au Comité permanent du patrimoine canadien

Le député fédéral de Côte-du-Sud–Rivière-du-Loup–Kataskomiq–Témiscouata, Bernard Généreux, a récemment été nommé au Comité permanent du patrimoine canadien de la Chambre des communes, un groupe parlementaire chargé d’examiner les politiques et les programmes liés à la culture, aux langues officielles, aux arts, ainsi qu’au patrimoine du Canada.

Il s’agit d’un nouveau mandat pour le député conservateur, qui assume déjà les fonctions de ministre associé du cabinet fantôme responsable des Langues officielles, ainsi que de président du caucus conservateur du Québec. M. Généreux devient du même souffle le seul élu québécois de son parti à siéger à ce comité.

Dans une déclaration transmise aux médias, M. Généreux a exprimé son enthousiasme à l’idée de contribuer à la mise en valeur du patrimoine culturel, tant au niveau régional que national.

« De la Côte-du-Sud aux rives du Témiscouata, des villages historiques du Bas-Saint-Laurent aux grandes institutions culturelles québécoises, notre patrimoine raconte l’histoire vivante de nos communautés. Préserver, faire connaître et transmettre ce legs commun, c’est donner aux citoyens les clés pour mieux comprendre leur région, leur identité et leur place dans un Québec et un Canada pluriels et fiers. »

Le Comité permanent du patrimoine canadien joue un rôle consultatif et législatif auprès du ministère du Patrimoine canadien. Son champ d’action couvre notamment les arts, les médias, les langues officielles, la jeunesse, le sport, le patrimoine matériel et immatériel, les cultures autochtones et la diversité culturelle.

En siégeant aux côtés de ses collègues conservateurs Jamil Jivani, Rachael Thomas et Kevin Waugh, M. Généreux entend faire entendre les préoccupations des régions, et défendre la place du Québec et de la francophonie dans les débats touchant la culture canadienne. « Je suis honoré de pouvoir défendre nos traditions, nos institutions culturelles, et les créateurs qui font rayonner notre culture bien au-delà de nos frontières », a-t-il conclu.