La Pocatière devient officiellement une ville étudiante

Avec plus de 1000 étudiants postsecondaires chaque année, La Pocatière s’est dotée d’une planification stratégique de trois ans pour renforcer son attractivité, favoriser l’intégration de ses étudiants, et consolider son identité de ville étudiante.

« La Pocatière est une ville de centralité, où tradition du savoir et innovation ont toujours coexisté. Siège de la première faculté d’agronomie de l’Université Laval, elle est sans doute l’une des plus petites villes à compter deux établissements d’enseignement postsecondaire. L’objectif du concept de La Poc ville étudiante est de créer un sentiment d’appartenance des étudiants pour leur ville d’accueil, et de faire rayonner La Pocatière comme destination étudiante de choix », affirme le maire Vincent Bérubé lors du lancement officiel du projet.

Cette initiative est le fruit d’un partenariat entre la Ville de La Pocatière, Développement économique La Pocatière (DELP), le Cégep de La Pocatière et l’Institut de technologie agroalimentaire du Québec (ITAQ). Le comité formé par ces partenaires a mis en œuvre une planification stratégique qui débutera dès la rentrée 2025, avec des actions concrètes déjà amorcées.

Un nouveau logo et une image de marque reflétant une ville dynamique, ancrée dans le savoir et tournée vers l’avenir ont été dévoilés. « Ensemble, nous façonnons une ville étudiante à échelle humaine », souligne Karine Mercier, directrice générale de l’ITAQ.

Le directeur général du Cégep, Steve Gignac, rappelle que plus de 65 % des étudiants du Cégep proviennent de l’extérieur de la Côte-du-Sud. « Ce chiffre témoigne de l’attractivité de notre établissement, et de la qualité de l’environnement d’apprentissage que nous offrons. En collaborant avec la Ville et nos partenaires, nous souhaitons renforcer cette dynamique, et faire de La Pocatière un véritable milieu de vie étudiant, accueillant et inspirant », dit-il.

Plusieurs mesures sont déjà en préparation ou implantées. Le Festi-campus, spectacle de la rentrée, aura lieu le 28 août. Un système de vélopartage sera également disponible à l’automne 2025 pour favoriser les déplacements actifs et durables. La stratégie prévoit aussi des incitatifs pour mieux faire connaître les commerces locaux auprès des étudiants, en plus de soutenir leur intégration, leur bien-être et leur sentiment d’appartenance.

« En tant que moteur de savoir et d’innovation dans la région, l’ITAQ est fier de jouer un rôle de premier plan dans cette initiative ambitieuse. Ensemble, nous façonnons une ville étudiante à échelle humaine : un milieu de vie où les étudiantes et étudiants trouvent non seulement les conditions pour réussir, mais aussi un lieu où s’ancrer, s’engager, et grandir au cœur de notre région », commente Karine Mercier.

Ce virage vers une ville étudiante s’inscrit dans la volonté de la Ville d’offrir un cadre de vie propice aux études et à l’épanouissement personnel. D’autres initiatives seront annoncées au fil des mois.

Sondage étudiant : Sécurité, tranquillité et nature font la force de La Pocatière

Un sondage mené auprès de 288 étudiants du Cégep et de l’ITAQ révèle que les jeunes perçoivent La Pocatière comme un milieu sécuritaire, abordable et propice aux études, malgré certains défis liés à l’emploi et au transport.

Réalisé dans le cadre de l’initiative La Poc ville étudiante, le sondage permet de mieux comprendre la réalité des étudiants postsecondaires qui fréquentent La Pocatière. Âgés principalement de 17 à 21 ans, ils mettent de l’avant la sécurité (79 %), la faible population, la tranquillité du milieu, la proximité de la nature et le faible coût de la vie comme raisons majeures de leur choix d’études dans la ville.

Parmi les avantages mentionnés, on retrouve aussi le faible coût des études, du logement, du transport, du stationnement et des activités. Les logements étudiants varient : colocation, résidence étudiante ou résidence familiale.

En ce qui concerne l’emploi, 65 % des répondants occupent un emploi à temps partiel pendant leurs études, dont 28 % à La Pocatière.

En ce qui a trait à l’offre culturelle, des activités telles que soirées d’humour, spectacles, théâtre, danse et conférences seraient les plus appréciées. Quant aux loisirs extérieurs, la randonnée et les activités de plein air figurent parmi les plus pratiquées. Le cinéma Le Scénario arrive en tête des lieux les plus fréquentés. Ces préférences guideront les prochaines actions du comité Ville étudiante, qui mise sur la participation des jeunes pour adapter les services à leurs besoins réels. (M.L.)