Bernard Généreux prêt pour des élections générales

Le chef du NPD Jagmeet Singh ayant récemment rompu l’entente qui le liait avec le Parti libéral du Canada, les machines électorales des divers partis politiques au Canada se sont mises au travail en vue d’un scrutin qui pourrait être déclenché incessamment. Localement, Bernard Généreux affirme que son organisation est prête en vue de garder la circonscription sous la gouverne conservatrice.

Selon Québec 125, Bernard Généreux récolte 49 % des intentions de vote dans la nouvelle circonscription fédérale de Côte-du-Sud–Rivière-du-Loup–Kataskomiq–Témiscouata, soit l’actuelle circonscription en plus de la MRC de Témiscouata. Le Bloc Québécois en obtient 20 de moins, soit 29 %, ce qui octroie à M. Généreux 99 % des chances de remporter son élection.

« Le fait que le NPD ait déchiré l’entente avec les libéraux pourrait avoir comme conséquence de nous amener en élection. Tout le monde est conscient que nous revenons à un gouvernement minoritaire. En même temps, le Bloc Québécois se réjouit de cette situation pour négocier à la pièce des nouveautés qui, sans connaître l’ampleur financière de celles-ci, pourraient garder le gouvernement au pouvoir », déclare au Placoteux le député conservateur, sachant que localement, son adversaire premier sera le parti d’Yves-François, Blanchet.

Avec plus de 65 000 $ dans ses coffres, l’association locale du Parti conservateur du Canada est de loin celle qui a le plus de moyens en vue d’une élection, alors que l’association libérale, dans son dernier rapport complet datant de 2022, ne possède que 625 $. La situation est encore plus dramatique pour l’association néo-démocrate régionale. Son dernier rapport financier datant de 2023 montre un déficit de 21,43 $. Le site d’Élection Canada n’affiche aucune donnée quant à la situation financière de l’Association bloquiste du secteur.

Pas encore de candidat bloquiste

Selon les dernières informations dont dispose Le Placoteux, l’organisation bloquiste de la circonscription n’aurait pas encore trouvé de candidat pour les prochaines élections fédérales. Concernant leurs finances locales, la présidente du conseil exécutif bloquiste de la circonscription, Diane Sénécal, a admis au mois de février dernier qu’elles étaient « correctes ».

« Les bloquistes ont déjà voté pour garder Justin Trudeau au pouvoir plus de 188 fois. Il ne serait pas surprenant qu’ils le fassent encore, au grand dam de la population québécoise et canadienne qui veut voir Trudeau partir au plus tôt », conclut Bernard Généreux.