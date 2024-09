Les Industries Desjardins remportent les grands honneurs

Un simple de Maxime Bourgelas en huitième manche aura permis aux Industries Desjardins du Kamouraska de remporter, le dimanche 15 septembre dernier, une victoire in extremis de 7 à 6 face au Shaker de Rimouski. L’équipe met ainsi la main sur la Coupe Couture-Verret pour une première fois depuis 2011, et ce, à leur première année de retour dans la ligue Puribec. Il n’en fallait pas plus pour semer l’hystérie dans les gradins au stade de Saint-Pascal alors que plus de 625 spectateurs étaient entassés pour assister à cette soirée qui fût pour plusieurs, magique.

Probablement inspirés par les Capitales de Québec qui avaient soulevé le convoité trophée de la Ligue Frontière de façon éclatante la veille, les joueurs des Industries Desjardins qui tiraient de l’arrière 5-0 en sixième manche ont réussi à créer l’égalité avant de gagner en manches supplémentaires.

Lors de cette poussée pour ramener les deux équipes à la case départ, Émilien Plouffe et Enrick Jomphe ont claqué des doubles productifs avant de voir Charles-Étienne Lemelin faire ce qu’il a fait tout au long des séries, soit être très opportuniste en frappant un simple de deux points.

Pourtant, les visiteurs ont cru à la victoire qui aurait pu provoquer une sixième partie. En quatrième manche, le Shaker a profité d’un ballon-sacrifice de Benjamin Roy et d’un simple de Jean-Philippe Marcoux-Tortillet pour prendre les devants 2-0. Ce n’était toutefois pas terminé pour Rimouski, qui allait se donner une priorité de cinq points sur un autre ballon-sacrifice et une deuxième erreur couteuse, en défensive, pour les locaux.

Jomphe répond présent

Le partant des Industries Desjardins, Enrick Jomphe, a bien répondu à l’appel en l’absence de Jérémie Maillé-Bizier suspendu. Le jeune droitier a lancé un match complet de huit manches ne permettant qu’un seul point mérité pour inscrire la victoire décisive.

Dans le camp adverse, le revers est revenu à la fiche de Jean-Philippe Marcoux-Tortillet qui a œuvré pendant deux manches et deux tiers accordant les deux points qui ont fait la différence. C’est le partant Benjamin Roy qui était sur la butte quand les Industries Desjardins sont revenues de l’arrière.

En attaque pour Kamouraska, Maxime Bourgelas a terminé la soirée avec deux coups sûrs et deux points produits. Thomy Lévesque a également récolté deux coups sûrs. De l’autre côté, Maxime Lévesque a frappé deux coups sûrs et fait produire trois points.

Plouffe, le plus utile

Les Industries Desjardins remportent donc la série finale en cinq matchs. La dernière fois qu’une équipe du Kamouraska avait mis la main sur le championnat c’est en 2011 alors que l’équipe portait les couleurs du CHOX-FM de La Pocatière.

Le lanceur et joueur de premier coussin Émilien Plouffe a été nommé le joueur le plus utile des séries éliminatoires. Celui-ci a récolté trois victoires et subi un revers tout en maintenant une impressionnante moyenne de points mérités de 0.84. Au bâton, le gaucher a frappé pour .370 de moyenne avec cinq circuits et 13 points produits.

Enrick Jomphe avec 20 points produits et Charles-Étienne Lemelin avec 17 points produits ont également connu des séries du tonnerre au bâton.

Avec cette victoire, les Industries Desjardins remportent ainsi la série finale avec quatre victoires et une défaite. Rappelons que la formation de baseball locale a également terminé en première place de la saison régulière avec 15 victoires et 5 défaites pour une moyenne de .773.

Contacté par Le Placoteux, le président de l’équipe, Alexandre Laflamme était plus qu’heureux de cette belle victoire. « Sincèrement, la saison en a été une de rêve ! Nous avions les meilleurs entraîneurs avec un noyau de joueurs qui travaillait en équipe, en plus d’avoir au moins quinze bénévoles qui ont fait la différence tout le long de la saison. C’est définitivement un travail d’équipe qui nous a permis de lever la coupe Couture-Verret. »

Questionné également afin de savoir si les Industries Desjardins seront de retour l’an prochain dans la ligue Puribec, Alexandre Laflamme n’a eu que de bons mots pour ladite ligue. « C’est une ligue très professionnelle et bien organisée. On tripe littéralement sur cette organisation ! », conclut-il.