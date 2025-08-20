Bernard Généreux salue la victoire de Pierre Poilievre

Le député conservateur de Côte-du-Sud–Rivière-du-Loup–Kataskomiq–Témiscouata, Bernard Généreux, a salué avec enthousiasme la victoire de son chef Pierre Poilievre lors de l’élection partielle dans la circonscription de Battle River-Crowfoot, en Alberta. Ce scrutin, tenu à la suite de la démission de l’ancien député conservateur Damien Kurek, permet au chef du Parti conservateur du Canada (PCC) de faire son retour à la Chambre des communes, après avoir perdu son siège dans Carleton lors des élections fédérales de 2025 face au libéral Bruce Fanjoy.

M. Poilievre a remporté cette élection partielle de façon éclatante, recueillant plus de 80 % des voix malgré un nombre record de 213 candidats inscrits sur le bulletin de vote — une première au pays. « Vous ne nous avez pas laissé tomber… je ne vous laisserai pas tomber », a-t-il lancé dans son discours de victoire.

« Ces mots puissants, prononcés par notre chef Pierre Poilievre lors de son discours de victoire, reflètent parfaitement son engagement et ses valeurs authentiques. Devant les Canadiens qui, ici comme ailleurs au pays, affrontent des difficultés quotidiennes, il s’engage à ne jamais les abandonner, à les défendre, et à leur redonner l’espoir d’une vie meilleure. Chaque jour, je rencontre des gens de chez nous qui vivent des moments difficiles. Mon équipe et moi-même sommes là pour vous écouter, vous aider et vous redonner espoir. C’est le cœur de notre engagement », explique au Placoteux Bernard Généreux.

Ce dernier a ajouté que cette victoire confère aux conservateurs « tout l’élan nécessaire » pour leur retour à la Chambre des communes, où ils entendent surveiller de près le gouvernement libéral, en particulier sur les plans économique et diplomatique.

« Après des années de gestion libérale, le Canada se retrouve affaibli sur la scène internationale, et les Canadiens en paient le prix. Le gouvernement a été incapable d’empêcher nos voisins américains de nous imposer de nouveaux tarifs, une situation pire qu’avant l’élection et une véritable gifle à notre compétitivité, qui met en péril des centaines d’emplois dans notre région. De plus, sur le plan des efforts de paix en Ukraine, notre pays a été ignoré lors de la récente rencontre visant à mettre fin au conflit, et ce, malgré une contribution de 20 milliards de dollars. Vivement le retour en Chambre! J’ai très hâte de faire équipe avec mon chef et nos collègues conservateurs pour porter votre voix et exiger des comptes aux libéraux », conclut Bernard Généreux.