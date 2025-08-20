L’abbé Christian Bourgault formellement inculpé d’agression sexuelle

L’enquête policière menée à l’égard de l’abbé Christian Bourgault, prêtre responsable de plusieurs paroisses du Kamouraska, est terminée. Le résultat du travail des policiers a été jugée suffisamment convainquant pour que le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) porte officiellement une accusation d’agression sexuelle.

L’acte d’accusation a été déposé le 12 août, en présence de l’accusé, au palais de justice de Rivière-du-Loup. Selon les documents présentés devant la cour, les gestes reprochés se seraient produits entre le 1er juillet 2006 et le 1er juillet 2007, à Pohénégamook et à Rivière-Bleue. Une ordonnance de non-publication a été prononcée par le juge Éric Morin afin de protéger l’identité de la victime alléguée. L’abbé Bourgault devra revenir devant le tribunal le 6 octobre pour la suite des procédures.

Le diocèse transparent

Aussitôt qu’il a été informé qu’une enquête policière était en cours, l’évêque du diocèse, Mgr Pierre Goudreault, avait relevé le prêtre de ses fonctions. Il avait également demandé que les paroissiennes et paroissiens soient avisés directement lors des célébrations dominicales du dimanche, dans un souci de transparence et de bienveillance.

L’abbé Bourgault exerçait ses fonctions dans plusieurs paroisses du Kamouraska. Sa mise à l’écart, suivie maintenant d’une inculpation formelle, ne laisse pas la communauté indifférente. Plusieurs fidèles ont exprimé leur désarroi sur les réseaux sociaux.

L’affaire, désormais entre les mains du système judiciaire, suivra son cheminement au cours des prochains mois. L’abbé Bourgault reciendra devant le tribunal le 6 octobre.