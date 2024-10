Bien-Être Coopératif à L’Islet

La Coopérative de services à domicile L’Islet nord-sud se dévoue pour la population de la MRC de L’Islet, et joue ainsi un rôle essentiel dans l’amélioration de la qualité de vie des résidents de la région. Grâce à une équipe de professionnels minutieux, discrets et intègres, la coopérative offre une gamme complète de services visant à soutenir ceux qui en ont le plus besoin.

La mission de la Coopérative se décline en deux volets principaux. D’abord, elle s’engage à offrir des services de soutien à domicile qui respectent des normes élevées et les valeurs fondamentales d’une coopérative. Chaque intervention est pensée pour répondre précisément aux besoins des usagers, assurant ainsi un accompagnement adapté et de qualité. Parallèlement, elle aspire à créer un environnement de travail valorisant pour son personnel, en favorisant l’épanouissement professionnel et en garantissant des emplois durables. Elle veille également à ce que chaque membre de l’équipe se sente soutenu et motivé dans son rôle.

Ses actions reposent sur des valeurs solides qui sont au cœur de sa mission, et qui guident son engagement envers la communauté, soit l’écoute des besoins de ses usagers, le respect de chaque individu, et l’intégrité dans ses pratiques.

La Coopérative de services à domicile L’Islet nord-sud pratique également une gestion participative, où la collaboration et la prise d’initiatives sont valorisées. Le sens des responsabilités, la rigueur dans l’exécution des services, ainsi que la discrétion et la confidentialité sont des impératifs qu’elle respecte scrupuleusement.

En choisissant cette coopérative, l’usager opte pour des professionnels dévoués, soucieux de contribuer au bien-être de leur communauté tout en collaborant étroitement avec le réseau de la santé. « Nous sommes fiers de bénéficier d’un soutien particulier du Réseau, notamment pour améliorer la qualité de nos services et développer l’emploi dans la région. Les initiatives du Réseau visent à garantir des services de qualité qui favorisent le maintien à domicile des populations vulnérables. Le Réseau soutient également la nécessité pour le Québec de prendre un virage significatif vers le soutien à domicile, en mettant l’accent sur trois thèmes cruciaux : l’accessibilité, l’offre et la main-d’œuvre », peut-on lire sur son site internet.

Rappelons que la Coopérative de services à domicile L’Islet nord-sud s’adresse à une variété de publics, notamment les personnes aînées, celles à mobilité réduite, les personnes en perte d’autonomie, ainsi que les proches aidants et ceux cherchant à concilier travail et famille. Ses services couvent les municipalités de L’Islet, Saint-Adalbert, Saint-Aubert, Saint-Cyrille-de-Lessard, Saint-Damase-de-L’Islet, Saint-Eugène, Sainte-Félicité, Saint-Jean-Port-Joli, Sainte-Louise, Saint-Marcel, Saint-Omer, Saint-Pamphile, Sainte-Perpétue, Saint-Roch-des-Aulnaies et Tourville, permettant ainsi de répondre aux besoins d’une large portion de la population locale.

Être une coopérative

Les coopératives sont des entreprises appartenant et étant gérées par leurs membres, qu’ils soient travailleurs, consommateurs ou producteurs. Parmi leurs principes fondamentaux, on retrouve l’adhésion volontaire et ouverte, le contrôle démocratique, la participation économique et l’autonomie. Les coopératives s’engagent également à former leurs membres et à favoriser la coopération entre elles, tout en travaillant pour le développement durable de leurs communautés.

Elles jouent donc un rôle essentiel dans l’économie locale en soutenant les initiatives communautaires, offrant une plus grande stabilité économique en période de crise, et promouvant l’égalité par une répartition équitable des ressources. En tant que modèle d’entreprise alternatif, les coopératives privilégient la solidarité et la responsabilité sociale, contribuant ainsi à la création de communautés plus résilientes et inclusives.