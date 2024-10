L’esprit de la Pointe-Sèche à l’Halloween

Le Cirque de la Pointe-Sèche de Saint-Germain-de-Kamouraska revient avec une deuxième édition de son événement d’Halloween unique en son genre. Sous le nom évocateur L’esprit de la Pointe-Sèche, ce spectacle immersif promet de transporter ses visiteurs dans un univers où passé et présent se mêlent, pour une expérience aussi mystique que festive.

Les festivités se dérouleront les 25 et 26 octobre. Le vendredi, l’événement débutera à 18 h avec quatre départs pour un parcours thématique conçu pour émerveiller toute la famille. Sur une passerelle spécialement aménagée pour l’occasion, les visiteurs découvriront différentes époques, chacune marquée par des événements mystérieux et captivants. De la distribution de bonbons pour les plus jeunes aux prestations circassiennes en direct, chaque porte franchie révélera une nouvelle partie de l’histoire mystérieuse de la Pointe-Sèche.

« L’idée est de plonger les participants dans une aventure temporelle où le passé sombre côtoie un présent festif et lumineux », expliquent les organisateurs. Avec ses décorations spectaculaires et son ambiance immersive, cette soirée promet d’enchanter autant les petits que les grands, qui sont tous invités à se déguiser pour l’occasion.

Le samedi soir, le Cirque de la Pointe-Sèche réserve une soirée spéciale aux adultes. À partir de 20 h 30, les visiteurs déguisés pourront participer à un parcours thématique similaire, suivi d’une soirée festive où musique dansante, prestations de cirque et surprises inattendues créeront une atmosphère envoûtante. Un moment parfait pour prolonger les célébrations d’Halloween dans un cadre à couper le souffle.

Les billets pour ces deux soirées sont disponibles en ligne sur le site du Cirque de la Pointe-Sèche. L’organisation tient à remercier chaleureusement les quarante bénévoles ainsi que les nombreux commanditaires qui permettent la réalisation de cet événement.