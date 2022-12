À la fin de l’hiver prochain, des infrastructures d’escalade accessibles aux plus jeunes et aux débutants seront installées à l’intérieur de l’église de Saint-Germain.

Depuis deux ans, les grimpeurs expérimentés peuvent pratiquer l’escalade dans l’église. Mais on souhaitait aller plus loin en offrant un parcours pour débutants, permettant ainsi de rendre le sport accessible à un plus grand nombre.

« En 2020, Création Pointe-Sèche est devenue propriétaire de l’église et nous a prêté la sacristie. On a pu démontrer qu’il y avait des grimpeurs qui étaient intéressés à ce type d’offre. Puis, nous avons déménagé dans le chœur même de l’église », racontait Gabriel Foucault de Rebond, un OBNL récemment créé qui unit l’école de cirque et l’escalade.

À l’image du cirque qui a fait une campagne de financement pour s’équiper en matériel, le groupe d’escalade fait présentement la même chose pour installer des murs fixes pour débutants, entre autres. « C’était une lacune dans notre offre de services. L’objectif est de 30 000 $, et on vise le 1er mars pour l’ouverture », ajoute M. Foucault.

Notons que l’on fait de l’escalade de blocs à l’intérieur de l’église, les participants ne sont donc pas attachés, mais tombe sur des matelas, un choix fait en raison des espaces disponibles. Le montant demandé servira à financer la construction de deux nouveaux murs d’escalade, l’achat de prises pour couvrir ces murs, l’installation de matelas de réception au sol, et le design du mur.

Ce projet vise donc à offrir aux jeunes du Kamouraska des infrastructures d’escalade intérieure plaisantes, ludiques et sécuritaires. L’objectif est de rendre l’escalade accessible à tous les jeunes. Les grimpeurs du Kamouraska auront ainsi l’occasion de former la relève, et de transmettre les valeurs propres à l’escalade à la prochaine génération de grimpeurs.

La campagne permet d’investir tout en recevant en contrepartie des abonnements, ou bien des offres dans des restaurants participants pour ceux qui veulent soutenir le projet, mais ne veulent pas faire d’escalade. Le lien de la campagne de sociofinancement : Rebond – Projet escalade et jeunesse | La Ruche (laruchequebec.com)

Mentionnons également que Le Sacré atelier, espace céramique, occupe la sacristie, en complémentarité aux autres activités.