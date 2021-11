Bilan de la dernière année : La Salle André-Gagnon s’en tire bien

Malgré les fermetures et l’incertitude, l’année financière 2020-2021 de la Salle André-Gagnon de La Pocatière est positive, alors que l’organisme a utilisé les subventions gouvernementales pour s’adapter.

La Salle André-Gagnon (SAG) enregistre un excédent. Elle a eu accès à des subventions de toutes sortes et a coupé par la force des choses dans certaines dépenses dont la publicité, ainsi que les voyages et la représentation.

« Les subventions ont permis de maintenir les activités. On en a fait profiter les citoyens en offrant autre chose que des spectacles en salle », soulignait la directrice Doris Ouellet.

Alors que cinq spectacles en salle ont été présentés durant cette année financière particulière en pandémie, comparativement à près d’une trentaine habituellement, des spectacles extérieurs et différents ont été tenus, comme Bang, Le ciel rue et Le pommetier.

Point original, la salle a déplacé la valise « La voyageuse » dans les groupes des 16 écoles primaires du territoire. On déposait la valise et la mission culturelle auprès des jeunes pouvait ainsi se poursuivre. On y retrouvait des contes et une caisse de son, dans un contexte où les bulles-classes devaient être respectées.

Comme la SAG tend à joindre de plus en plus le jeune public, on s’est dit particulièrement heureux de pouvoir reprendre contact avec les écoles. « Les jeunes peuvent revenir dans la salle, ce qui permettra d’offrir plus de représentations », ajoute Doris Ouellet.

Résilience et créativité ont donc été au menu durant cette année financière qui somme toute, ne créera pas de difficultés pour les prochaines années, au contraire.

La suite

Depuis le 8 octobre, les salles de spectacles sont rouvertes sans distanciation, en échange du passeport vaccinal pour tous et du port du masque en tout temps, même s’il y a un petit nombre de personnes dans la salle.

« On reste prudent malgré tout dans nos prévisions », précisait Mme Ouellet, ignorant ce que les prochains mois nous réservent même si on observe une certaine stabilité. La SAG continue de vendre ses billets sous forme d’admission libre, soit premier arrivé, premier servi, pour une gestion simplifiée. Ainsi, comme on remplit habituellement que des demi-salles, les gens peuvent continuer d’observer la distanciation.