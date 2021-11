Paramédics : Encore un peu de patience pour les horaires de faction

Les horaires de faction convertis en horaire à l’heure au Québec, jusqu’à tout récemment, se basaient notamment sur un critère d’utilisation du véhicule ambulancier, soit une moyenne minimale de 28 h par semaine ayant été établie par le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), il y a de ça quelques années. En vertu de ce critère, les paradémics de Saint-Jean-Port-Joli et La Pocatière revendiquent depuis la conversion d’horaire de leurs mobiles qui s’y qualifient, chose qui ne leur a toujours pas été octroyée contrairement à d’autres régions.

De nouveaux critères que François Legault qualifie « d’objectifs » ont depuis été récemment établis par le MSSS et ceux-ci seront désormais pris en considération dans l’analyse des dossiers de Saint-Jean-Port-Joli et de La Pocatière. La population, le délai d’intervention et la distance des véhicules par rapport aux différents hôpitaux, pour ne nommer que ceux-là, doivent permettre d’assurer une meilleure répartition des effectifs ambulanciers à l’heure au Québec, a ajouté le premier ministre.

Le premier ministre croit que les incitatifs financiers mis en place pour ramener des retraités dans le réseau et ceux faire passer les personnes à temps partiel à temps plein vont porter fruit. D’autres doivent également être annoncés sous peu, notamment pour les étudiants qui choisiront des secteurs de la santé où les besoins en personnel sont plus criants.

« On pose des gestes, mais la pénurie de main-d’œuvre fait que c’est plus difficile. La COVID n’a pas aidé non plus, car l’épuisement professionnel a augmenté chez le personnel de la santé. C’est une situation qui est similaire dans les autres provinces », indique François Legault.