Bilan des portes ouvertes à la résidence L’Envol

Le 15 avril dernier, l’Association des personnes handicapées du Kamouraska Est (APHK) invitait la population aux portes ouvertes de la résidence L’Envol. Parmi les visiteurs se trouvaient des proches de personnes vivant avec un handicap. Ils ont pu constater l’ambiance agréable de la résidence, la qualité des installations et la bonne humeur du personnel. Le député de Côte-du-Sud Mathieu Rivest s’est présenté sur place en début de matinée pour encourager l’équipe. Un grand merci aux résidents qui ont été très accueillants et qui ont ouvert la porte de leur appartement. Ces visites personnalisées ont été appréciées. La journée a permis de recueillir environ 1000 $ pour la campagne de financement en cours jusqu’au 31 mai 2023, portant le montant amassé à 23 000 $ sur un objectif de 50 000 $. La journée a été l’occasion de souligner l’important don de 10 000 $ de Guillevin International inc., une entreprise montréalaise, de même que le généreux don fait à titre personnel par Étienne Brodeur, président du conseil d’administration de l’APHK et père d’une résidente de L’Envol.

Source : Association des personnes handicapées du Kamouraska Est