Septième édition du Grand défi 3 heures de spinning

L’association kamouraskoise en santé mentale La Traversée annonce le retour du Grand défi 3 heures de spinning, le samedi 6 mai prochain. Cette activité de financement suspendue depuis 2020 en raison de la pandémie s’inscrit dans la cadre de la Semaine nationale de la santé mentale.

Le Grand défi spinning est une levée de fonds qui favorise l’exercice, en plus de créer des liens entre des gens du milieu — travailleurs, entreprises, etc. — et les membres de La Traversée. L’activité-bénéfice a pour but, d’une part, d’augmenter les ressources dont les membres ont besoin et, d’autre part, d’être en mesure de mieux répondre à ceux qui veulent profiter pleinement de la vie. L’objectif de l’édition 2023 est d’amasser un montant de 10 000 $.

Sensibles à la cause, les caisses Desjardins du Kamouraska seront l’un des partenaires majeurs de la septième édition. « Pour dessiner un monde où la santé mentale est une priorité, les caisses Desjardins du Kamouraska sont fières de s’associer à La Traversée pour sensibiliser, prévenir et répondre aux problèmes croissants en santé mentale au Kamouraska », a mentionné Julie Naud, directrice générale de la Caisse Desjardins de l’Anse de La Pocatière.

Le Grand défi spinning compte également sur la contribution majeure de Constructions Stéphane Charest, la firme Malette société comptable et le député fédéral Bernard Généreux. En services : la radio CHOX-FM, Électro FC sonorisation, le Cégep de La Pocatière ainsi que de nombreux autres donateurs collaborent à l’événement.

Pour l’occasion, deux passionnées du spinning s’activeront avec vous. Cindy Lambert et Francine Lamarre animeront l’événement qui aura lieu le samedi 6 mai prochain, de 10 h à 13 h, à la salle de spinning du Cégep de La Pocatière. Le DJ Zacharie Dionne assurera l’animation musicale.

Votre collaboration à l’activité peut se faire par le biais d’une participation ou d’une commandite. La population est invitée à réserver l’un des vélos avant le lundi 1er mai. Pour de plus amples informations ou inscriptions, communiquez au 418 856-5540 ou par courriel à direction@la-traversee.ca.