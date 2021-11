Bilan des salons de l’emploi 2021 pour le Kamouraska

La présence de l’agente de recrutement et d’attractivité de la main-d’œuvre et de l’agente de mobilisation en immigration, ainsi que d’intervenants du milieu, dont Ville Saint-Pascal, Projektion 16-35 et Place aux jeunes, ont fait en sorte de bien informer et outiller les visiteurs. « Présenter le milieu de vie, promouvoir les possibilités professionnelles et faire découvrir les services de notre territoire en matière d’accueil et d’intégration sont incontournables à ces sorties annuelles. Ce premier contact est d’une importance capitale pour l’attractivité du Kamouraska et l’accompagnement personnalisé offert par les ressources en accueil est rassurant pour les personnes qui choisissent de changer de milieu de vie », indique le préfet élu M. Sylvain Roy.