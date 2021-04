Bilan financier équilibré pour la CCKL

En faisant abstraction des subventions d’urgence liées à la COVID-19, la Chambre de commerce Kamouraska-L’Islet (CCKL) présente un bilan financier relativement équilibré pour l’année 2020. Même son nombre de membres demeure stable dans les circonstances.

L’excédent d’exercice au 31 décembre 2020 totalisait 40 775 $. Sans l’apport de certaines aides financières, notamment la Subvention salariale d’urgence canadienne (SSUC) et la Subvention compte d’urgence pour les entreprises canadiennes (CUEC) qui totalisent avec d’autres, plus marginales, l’équivalent de 42 464 $, la CCKL aurait présenté des états financiers déficitaires de 1689 $ pour l’année 2020, ce qui demeure néanmoins en dessous du déficit d’exploitation de 6627 $ en 2019.

Comme l’a souligné le président Vincent Bérubé, la CCKL ne bénéficie habituellement d’aucune subvention pour son fonctionnement. Seules les activités de financement comme le souper vins et fromages et le tournoi de golf annuel apportent de l’eau au moulin, sans parler du membership qui demeure stable — entre 230 et 240 entreprises — et des partenaires financiers majeurs dont un sixième, Promutuel Assurances, s’est ajouté dans la dernière année.

En 2021, la Chambre espère pouvoir tenir son tournoi de golf à l’automne, chose qui lui a été impossible de faire en 2020. L’absence de cette activité de financement majeure pour la CCKL s’est d’ailleurs traduite par une diminution des revenus d’un peu plus de 10 000 $ dans les états financiers présentés le 20 avril en assemblée générale annuelle. À elle seule, la tenue de cette activité aurait permis d’effacer la dette de l’an dernier et d’éviter le déficit absorbé en 2020 par les aides financières d’urgence.

Pertinence

Une des réussites de la dernière année pour la Chambre de commerce Kamouraska-L’Islet a été de réaffirmer sa pertinence auprès des entreprises de la région. Dans son rapport du président, Vincent Bérubé a rappelé que la CCKL a été une relayeuse d’informations majeure auprès du milieu des affaires, dans un contexte où les annonces gouvernementales en matière de mesures sanitaires et d’aides financières abondaient au point d’en donner le tournis aux entrepreneurs.

Ce rôle d’accompagnement s’est traduit par une présence accrue dans les médias régionaux et nationaux et par la promotion d’initiatives comme la vaccination en entreprises qui a obtenu une excellente réponse, la proposition de formations pour inciter notamment les entreprises à entreprendre le virage vers le commerce en ligne, et la poursuite de son programme de certificats d’achats régionaux qui totalise cette année des ventes records de 52 000 $, dont 45 000 $ achetés en moins de six semaines.

2021

Avec une année 2021 qui s’annonce être pratiquement un copier-coller de 2020, la Chambre de commerce Kamouraska-L’Islet se dit prête à sonder ses membres afin de connaître leurs besoins et leurs attentes en cette deuxième année de pandémie. La directrice générale Nancy Dubé reconnaît que l’intérêt est de plus en plus difficile à stimuler en ce qui concerne le réseautage virtuel et les formations en ligne.

« Les entrepreneurs ont hâte au présentiel. C’est pourquoi on espère être en mesure de tenir notre tournoi de golf comme prévu à l’automne », poursuit-elle.