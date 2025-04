Bilan positif à la Caisse de l’Anse de La Pocatière

Malgré une légère baisse de ses excédents, la Caisse Desjardins de l’Anse de La Pocatière boucle l’année 2024 avec un volume d’affaires en croissance, et une ristourne redistribuée à ses membres et à la communauté.

« La décision prise par les membres lors de l’assemblée générale annuelle permet à la Caisse […] de contribuer au développement de notre communauté en soutenant des projets structurants », affirme François Archambault, président du conseil d’administration.

Réunis en assemblée virtuelle récemment, les membres ont entériné un partage total des excédents de 1,4 M$, dont plus de 1,2 M$ seront versés en ristournes individuelles et 165 000 $ au Fonds d’aide au développement du milieu. En 2024, ce fonds et les commandites ont permis d’injecter plus de 324 000 $ dans la communauté.

L’année financière s’est conclue avec des excédents d’opérations de 13,3 M$, en baisse de 4,4 % par rapport à 2023, mais avec une hausse du volume d’affaires de 5,8 %, atteignant 1,7 G$.