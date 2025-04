Kamouraska en action

La MRC de Kamouraska a pu offrir en 2024 un soutien stratégique à des dizaines d’initiatives structurantes sur le territoire grâce au Fonds régions et ruralité – volet 2 (FRR2). L’organisme a pu accompagner de près les municipalités, les organismes et les entreprises du milieu.

« Grâce à ces investissements majeurs, la MRC contribue à dynamiser et à développer l’ensemble des facettes du développement de notre milieu, tout en accompagnant techniquement et financièrement les organisations, les 17 municipalités et les entreprises à se mobiliser pour améliorer les conditions et la qualité de vie de notre population », affirme le préfet Sylvain Roy.

L’aide financière annuelle de 1 445 958 $, issue de l’Accord de partenariat 2020-2025 avec le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation, a permis à la MRC de déployer son expertise professionnelle dans des secteurs clés tels que l’habitation, le développement social, l’économie sociale, l’immigration, ou encore le bioalimentaire.

Le Service de développement du territoire a ainsi mené 290 rencontres avec les partenaires du développement socioéconomique du Kamouraska. Ses douze professionnels ont soutenu divers projets par de l’animation de comités, du soutien aux municipalités, de l’assistance à la planification, à la recherche de financement ainsi qu’à la structuration des démarches pour les promoteurs collectifs, privés ou municipaux.

En parallèle, le Service d’aménagement et de mise en valeur du territoire (SAMVT) a poursuivi ses travaux sur la révision des règlements d’urbanisme, le plan climat, le schéma d’aménagement et de développement révisé (SADR), en plus de travailler sur la gestion des cours d’eau, des aboiteaux, et de l’entente en développement culturel et patrimonial.

Projets concrets

Au chapitre des projets concrets appuyés en 2024, la MRC mentionne entre autres l’amélioration du parc de l’Action à Saint-Pacôme, l’aménagement du belvédère à Sainte-Hélène-de-Kamouraska, et la mise en place du projet Vélo en libre partage à La Pocatière. En tout, 45 projets à portée sociale, municipale, environnementale ou économique ont été soutenus sur l’ensemble du territoire, et même au-delà grâce à des collaborations avec les autres MRC du Bas-Saint-Laurent.

Les effets leviers des investissements de la MRC sont considérables. Pour chaque dollar investi par la MRC, les entreprises ont ajouté 3,54 $, les municipalités et OBNL 2,29 $, les projets régionaux 37,73 $, et les ententes sectorielles avec le Bas-Saint-Laurent 75,36 $.

À l’issue de cette cinquième année de mise en œuvre du FRR2, la MRC attend maintenant des précisions sur le renouvellement du programme pour l’année 2025. Elle s’engage d’ailleurs à informer rapidement les acteurs du milieu dès que les nouvelles modalités seront connues.