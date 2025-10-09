Bilan positif pour la Journée de l’habitation

La MRC de Kamouraska dresse un bilan très positif de la deuxième édition de la Journée de l’habitation tenue récemment au Centre socioculturel de Saint-Pascal. L’événement a réuni une soixantaine de participants provenant des milieux municipal, communautaire, institutionnel, politique, ainsi que de grands employeurs de la région.

Tout au long de la journée, les participants ont pris connaissance d’un portrait détaillé de la situation de l’habitation au Kamouraska. Les discussions ont permis de constater que des solutions concrètes peuvent être mises en place, comme la création d’un fonds régional en habitation destiné à améliorer l’accès et la qualité du logement. Des ateliers interactifs et des présentations d’experts ont enrichi la réflexion collective, en mettant de l’avant l’importance de la collaboration intersectorielle.

Les membres du Comité régional en habitation du Kamouraska réunis dans le cadre de la deuxième édition de la Journée de l’habitation. Photo : MRC de Kamouraska