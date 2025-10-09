Diocèse de Sainte-Anne-de-la-Pocatière : Les festivités du 75e anniversaire sont lancées

Plus d’une centaine de personnes se sont réunies récemment pour souligner l’ouverture officielle des Fêtes du 75e anniversaire du diocèse de Sainte-Anne-de-la-Pocatière et marquer le début de l’année pastorale 2025-2026.

La journée, organisée par le Conseil diocésain de pastorale en collaboration avec le Comité du 75e et l’équipe diocésaine, a été marquée par la présence de Mgr Pierre Goudreault et de son prédécesseur, Mgr Yvon-Joseph Moreau, évêque du diocèse de 2008 à 2016. Tous deux ont présidé au rite d’ouverture.

Mgr Goudreault a présenté le contenu d’une capsule temporelle réalisée par l’artisan Pierre Michaud, qui sera scellée dans la crypte des évêques à la fin de l’année jubilaire. Elle contient notamment la bulle papale de l’érection du diocèse, proclamée devant l’assemblée par l’abbé Gérard Beaudoin.

Les festivités ont été lancées sous le thème : Fière de ses racines et de ses fruits, accompagné d’un chant composé par Robert Lebel. Une activité d’échanges a permis aux participants d’évoquer les personnes, lieux ou événements ayant marqué leur foi. Des témoignages de Marc-André Rioux, Bruno Lachance et Geneviève Rioux ont illustré la diversité des parcours spirituels dans la région.

L’histoire du premier évêque, Mgr Bruno Desrochers, a aussi été mise en lumière par Gaétan Godbout qui a rappelé son rôle de bâtisseur avec la création de la Villa Saint-Jean, l’accueil des Oblats de Marie-Immaculée et l’installation des Visitandines à Sainte-Anne.

Après un dîner communautaire, les festivités se sont poursuivies autour du thème des « fruits » de la foi. Sœur Marie-Odile Bially a présenté l’action internationale des Sœurs de Notre-Dame-du-Calvaire, récemment arrivées dans le diocèse. Nadia Pelchat, ainsi que les abbés Désiré Messou et Daniel Ouellet ont partagé leur expérience de pèlerinage à Rome dans le cadre de l’année jubilaire Pèlerins d’espérance.

Dans l’après-midi, Mgr Goudreault a présenté la brochure À la recherche d’une vie qui a du sens, outil de réflexion distribué dans toutes les communautés. Il a aussi rappelé les trois priorités issues de la démarche synodale en cours : la mise en place de petits groupes, l’animation locale et la formation de leaders. Ces axes, a-t-il rappelé, sont porteurs d’avenir pour la vitalité du diocèse.

Cette journée de lancement a donné le ton à une année de célébrations, où mémoire et espérance se conjugueront au fil des événements.

Rédigé et édité selon un descriptif de Jean-François Morin.