Biopterre en constante évolution

Les deux dernières années ont évidemment été marquées par la pandémie de coronavirus et les nombreux impacts en découlant. Malgré ces bouleversements, l’équipe de Biopterre et ses clients ont su adapter leurs façons de faire pour poursuivre et consolider leurs partenariats. Si bien que les résultats de la dernière année financière présentent une croissance importante du chiffre d’affaires de Biopterre atteignant maintenant près de 3,8 M$. L’équipe constate la multiplication des demandes et des besoins des clients, plaçant l’organisation devant de nouvelles opportunités de croissance.

La dernière année aura mis en lumière la grande pertinence des expertises de Biopterre, notamment les bioproduits horticoles, la culture en environnement contrôlé, la moléculture, les mycotechnologies, la valorisation de la biomasse et des produits forestiers non ligneux. Les projets réalisés ont été passionnants et utiles pour les entreprises. L’équipe a été interpellée cette année à plusieurs occasions pour des initiatives d’importance, démontrant le meilleur positionnement de l’organisation dans l’écosystème d’innovation au Québec. Mentionnons par exemple la participation de Biopterre au Réseau québécois de recherche en agriculture durable.

L’année se termine donc avec la réalisation de plus d’une centaine de projets, de nombreuses collaborations avec les acteurs du milieu et de l’écosystème de recherche. L’équipe grandit constamment en expertises et en diversité, permettant la bonification de notre offre de services. D’ailleurs, des démarches ont été entreprises pour bonifier les capacités de réalisation de projets en serre. Un important projet d’infrastructure pourrait en résulter dans les prochaines années. Cette infrastructure viendra compléter les plateformes actuelles de Biopterre, notamment sa plateforme de recherche de mycotechnologies, celle permettant le conditionnement de la biomasse et son laboratoire de biotechnologie.

Biopterre tient à souligner l’implication de M. Christian Plouznikoff, directeur d’Extra Formation et du développement international du Cégep de La Pocatière, président du conseil d’administration de Biopterre entre 2017 et 2021 et toujours administrateur actif au conseil d’administration. M. Rénald Bernier, assume maintenant la présidence du conseil d’administration de Biopterre. M. Bernier, également président de Groupements forestiers Québec, apporte son expertise quant au secteur forestier et municipal.

Le domaine des bioproduits est promis à une forte croissance au cours des années à venir. Les entreprises de la bioéconomie ont et auront besoin de soutien et de services de nature technologique. Et c’est avec confiance que le Conseil d’administration entrevoit l’avenir de Biopterre.