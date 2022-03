Le Semoir : Une 3e cohorte en quête de financement

Le Semoir, une initiative d’écoéducation pilotée par la coopérative lisletoise Arbre-Évolution, est de nouveau en mission auprès des entrepreneurs de la région de Côte-du-Sud afin de financer une 3e cohorte de classes dans son programme environnemental novateur, Le Verger de l’Évolution. Depuis 2020, 13 entreprises de la région se sont engagées à financer la participation de 15 classes jusqu’en 2023-2024.

Depuis son lancement en 2019, Le Semoir gagne en popularité. L’initiative d’écoéducation d’Arbre-Évolution a offert près de 250 ateliers dans 85 écoles différentes de la province. « On sent que les milieux scolaires ont soif d’opportunité pour leurs élèves en ce qui a trait à l’éducation relative à l’environnement. Notre approche est directe, avec un répertoire d’ateliers actualisé fréquemment et un système de réservation en ligne efficace », explique Laurence Côté-Leduc, coordonnatrice du Semoir, qui a également développé un nouveau service de classe extérieur avec du mobilier haut de gamme.

Les changements climatiques étant à nos portes, et même dans la maison littéralement, il apparaît évident que la société, mais spécialement les générations futures, auront de grands défis d’adaptation à relever. « Avec Le Semoir, nous avons accès à des écoformateurs qui peuvent se déplacer en classe et livrer du contenu très précis sur différents thèmes écologiques. Et ça va encore plus loin avec le Verger de l’Évolution, où nos jeunes peuvent voir comment poussent les arbres à fruits qu’ils ont eux-mêmes plantés », explique Dave Alexandre, enseignant de 5e année à l’École primaire de Saint-Jean-Port-Joli.

Depuis 2020, suite à l’acquisition inattendue par Arbre-Évolution d’un verger interprétatif situé à Sainte — Louise, Le Semoir a mis au point un programme pédagogique unique s’adressant aux écoles primaires situées entre Montmagny et Saint-Pascal (Côte-du-Sud). « Ce qu’on cherche à offrir, c’est une expérience immersive qui transformera l’élève. Nous voulons outiller notre jeunesse face aux défis du climat qui se dressent à l’horizon », précise Marie-Claude Bernier, chargée de projets pour le programme Le Semoir : Verger de l’Évolution. Ce dernier inclut une participation sur trois ans offerts aux élèves de 4e, 5e et 6e année du primaire. Il propose 15 ateliers (en classe et au verger) ancrés dans les notions de science, technologie, arts et multimédia du Programme de formation de l’école québécoise. « C’est unique en son genre. Il s’agit d’un clé en main académique pour les enseignants qui peuvent poursuivre l’évaluation de leurs élèves dans le cursus scolaire officiel », explique Mme Bernier.

En 2020 et en 2021, Le Semoir a été en mesure de sécurisé des investissements de 45 000 $ par année grâce à l’implication de 14 entreprises de la région, dont Plastiques Gagnon, Inno-3B et Groupe LG Cloutier. « C’est une fierté de soutenir ce projet avec lequel nous partageons les mêmes valeurs. Le défi climatique passe par l’éducation et ça prend des initiatives hors du commun pour préparer nos jeunes », explique Martin Brault, co-fondateur d’Inno-3B, entreprise basée à Saint-Pacôme.

Cette année, Arbre-Évolution et Le Semoir souhaitent que les entreprises de la région continuent d’amplifier le soutien financier du programme et ainsi permettre de former annuellement des centaines de jeunes. « Nous serons actifs par courriel et par téléphone dans les prochains mois, on est sûr que les chefs d’entreprises seront au rendez-vous », conclut Simon Côté, coordonnateur d’Arbre-Évolution coop.