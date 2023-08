BMR Avantis offre gratuitement une table de pique-nique à Moisson Kamouraska

Moisson Kamouraska, situé à La Pocatière, a été victime de vol. En effet, entre les 17 et 20 août, une de leurs tables de pique-nique a disparu du terrain.

Il ne s’agit d’ailleurs pas du premier larcin envers l’organisme puisque, durant les dernières années, Moisson Kamouraska s’est également fait voler des bacs ainsi que des poubelles.

Par contre, à la suite d’une parution sur leur page Facebook dénonçant la situation, BMR Avantis – La Pocatière a pris la décision d’offrir une nouvelle table afin de remplacer celle s’étant fait dérober par les larrons. Précisons que la table volée avait naguère été achetée à leur magasin.

« Merci à BMR Avantis —La Pocatière pour leur généreux don d’une table de pique-nique en remplacement de celle qui a été volée », a écrit la direction de Moisson Kamouraska sur leur page Facebook, tout en rappelant au préalable que l’organisme était bel et bien une banque alimentaire et non un grossiste de table de pique-nique.

Des fruits et légumes gratuits

Moisson Kamouraska a également des bacs nourriciers placés dans quelques municipalités de la MRC du Kamouraska. Ils proposent ainsi des fruits et légumes gratuits au public

Pour le moment, il y en a un au Centre municipal de Mont-Carmel, un situé sur leur terrain à La Pocatière, et un autre à l’édifice municipal de Saint-Onésime-d’Ixworth. Il y aura possiblement un autre bac nourricier installé prochainement à Saint-Pascal.

Selon la coordonnatrice des services chez Moisson Kamouraska, Louise Chrétien, il ne s’agit pas d’une première puisqu’un tel service a déjà été offert par le passé.

« C’est grâce aux surplus de nos divers partenaires que nous sommes en mesure d’offrir des fruits et légumes gratuitement à la population. Si vous avez des surplus de jardins, n’hésitez pas à nous contacter au 418 371-1818. »