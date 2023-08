Série NASCAR Truck : Simon Dion-Viens en voie de terminer sa saison sur le podium

Le coureur automobile originaire de Saint-Joseph-de-Kamouraska, Simon Dion-Viens a de fortes chances de terminer la saison sur le podium dans la série NASCAR Truck dans laquelle il évolue.

En effet, Dion-Viens, qui cumule plus de 20 ans d’expérience dans le domaine de la course automobile, est actuellement en troisième position de sa division avec 144 points, juste derrière Anthony Lessard et Cédric Lemay, qui sont eux ex æquo avec 157 points chacun. Quant à la quatrième position, elle est présentement détenue par Carl Vachon avec 136 points.

Par contre, en raison d’un début d’année laborieux où il n’a pas pu terminer deux épreuves à la suite d’un accident et d’ennuis mécaniques, il sera difficile pour le principal intéressé de se hisser sur les deux premières marches du podium.

« Il faudrait que les meneurs connaissent une mauvaise séquence afin que je puisse me hisser en première position, ce qui n’est pas impossible. Mais soyons honnêtes, ils ont des courses en main en raison de mon début de saison ardue », a-t-il commenté au Placoteux lors d’un bref entretien téléphonique.

Après deux victoires et une deuxième position lors de ses trois dernières courses, Simon Dion-Viens est définitivement sur une lancée, ce qui l’encourage pour les trois dernières épreuves qui lui restent à réaliser.

Les courses restantes auront ainsi lieu le 26 août, le 9 septembre ainsi que le 16 septembre prochains à l’Autodrome Chaudière situé dans la municipalité de Vallée-Jonction en Beauce.