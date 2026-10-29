Bon début de saison pour la pêche à l’anguille

Comme chaque automne depuis des années, Pierre Lizotte a commencé à pêcher l’anguille. Et s’il faut se fier à ses premières prises, la saison sera très bonne.

« C’est un très bon début de saison pour l’instant. Beaucoup mieux que l’année passée. Je ne suis encore jamais allé à la mer pour rien. Il y a toujours au moins une cinquantaine d’anguilles dans les coffres. C’est dans les prochains jours que ça va se décider. Si nous sommes épargnés par la météo, c’est dans les prochaines semaines qu’on va avoir un meilleur portrait en ce qui a trait à la quantité de poissons, mais je crois bien que ça va augmenter », explique-t-il.

Parce que si le vent vient du nord, ça ne dérange pas, ça ne fait que monter l’eau. Mais s’il souffle sur sud-ouest, le pêcheur explique que cela peut avoir des répercussions négatives importantes sur la pêche à l’anguille. M. Lizotte espère que dame Nature ne nous réserve pas d’importantes marées comme celles qui avaient fait d’importants dégâts il y a quelques années, notamment à Notre-Dame-du-Portage.

Entre la pêche et la dégustation

Toute une chaîne se met en place aussitôt que les anguilles sont sorties de l’eau, question d’assurer la fraîcheur du produit. « Les anguilles sont toutes conservées vivantes. J’ai ça dans mon garage. Lorsqu’elles sont capturées, elles ont déjà commencé à se défendre, et fabriquent une espèce de mucus, de limon. Je dois les laver une première fois à l’eau douce froide, pour qu’elles se calment le plus rapidement possible », raconte M. Lizotte. L’eau des bacs est changée tous les deux ou trois jours, afin de conserver une aération constante.

La suite est confiée aux professionnels de la Poissonnerie Lauzier de Kamouraska, qui font la transformation ou la vente, entre autres dans les marchés de Montréal et de Toronto. « Ils ont des camions oxygénés qui leur permettent de garder le poisson vivant jusqu’à sa vente. Cela assure que le produit sera très frais. »